Illa creu que el resultat del 12M permet obrir una nova etapa "sense bàndols ni blocs"

Veu la victòria electoral com "un reconeixement a les polítiques del Govern central"

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha afirmat que el resultat de les eleccions catalanes permet obrir una nova etapa a Catalunya "sense bàndols ni blocs".

Així s'ha expressat en una carta a la militància després de les eleccions de diumenge compartida pel PSC aquest dimecres i recollida per Europa Press, en la qual ha apostat per una Catalunya "per a tots els catalans i catalanes, vinguin d'on vinguin, pensin el que pensin i parlin la llengua que parlin".

En aquest sentit, ha celebrat la victòria electoral com un primer gran pas, segons ell, que "permet la possibilitat d'obrir una nova etapa i de tornar a construir una Catalunya inspiradora", que sigui sinònim d'estabilitat, diàleg i progrés, i en la qual el bon govern i els avenços econòmics i socials siguin el combustible del motor industrial, social i cívic, en les seves paraules.

"APOSTA FERMA" DE SÁNCHEZ

En la mateixa carta, Illa ha agraït al president del Govern central, Pedro Sánchez, la seva "aposta ferma" pel diàleg i la convivència del conjunt del socialisme espanyol amb Catalunya i la seva ciutadania.

Així, ha afirmat que el triomf a les urnes "també és, entre altres múltiples factors, un reconeixement a les polítiques del Govern d'Espanya".

D'altra banda, ha agraït a la militància del PSC la seva implicació i compromís durant la precampanya i la campanya electoral: "Una feina que s'ha vist recompensada amb uns molt bons resultats: 870.508 vots (un 28% del vot) que situen el PSC, novament, com el primer partit de Catalunya".

"Sense vosaltres, sense el vostre esforç, la vostra tenacitat i el vostre treball durant aquestes setmanes, mesos i anys, la victòria no hauria estat possible", ha sostingut.

Illa ha apuntat que els socialistes faran "explícit" el seu agraïment a la militància en l'acte de dissabte a Barcelona amb Sánchez i la candidata del PSOE a les eleccions europees, la vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.