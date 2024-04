Illa (PSC) creu que l'acord entre Ebro i Chery servirà "per impulsar la indústria catalana"

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions al Parlament, Salvador Illa, ha celebrat aquest dimarts l'acord que la companyia automobilística especialitzada en vehicles elèctrics Ebro ha signat amb la xinesa Chery per produir a l'antiga planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, i creu que servirà "per impulsar la indústria catalana".

"És una gran notícia per a Catalunya. Els projectes de reindustrialització com aquest són clau per impulsar la indústria catalana, crear nous llocs de treball i generar prosperitat", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Divendres vinent 19 d'abril se celebrarà un acte oficial de signatura de l'acord a Barcelona.