Illa (PSC) creu que el Govern "ha perdut el pas" i demana que exerceixi competències amb solvència

Insta la Generalitat a centrar-se a donar solució a la sequera



TARRAGONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat aquest diumenge que el Govern hagi "perdut el pas" i ha demanat solvència per part de la Generalitat en exercir competències, i que aquesta se centri a donar solució a la sequera.

Illa ha assegurat que l'Executiu català ha perdut el pas "completament", cosa que, segons ell, es veu en cada decisió que pren, i ha ofert la seva ajuda per recuperar aquest pas, durant la jornada precongressual del PSC 'Ara toca cohesió territorial' celebrada a Tortosa (Tarragona).

"Centri's en la sequera, centri's a complir els acords als quals va arribar amb nosaltres", ha recordat Illa, adreçant-se al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El socialista ha defensat que el que cal és "exercir amb solvència" les competències del Govern de Catalunya.

En aquest sentit, ha culpat la gestió dels últims deu anys dels expresidents Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Aragonès, ja que ha portat l'educació catalana "a la cua d'Espanya" i, al seu parer, ha provocat que no s'estigui prou preparat per a una sequera.

"Ja hem vist que els relats no porten prosperitat", ha afegit Illa, que al seu torn ha subratllat que cal que es compleixin els acords que el Govern ha signat.

"UNA CATALUNYA DE DEU"

També ha explicat que el partit està en converses sobre els pressupostos del 2024, per als quals volen "una Catalunya de deu".

En aquest sentit, ha apuntat que cal apostar per la cohesió territorial, que hi hagi una tornada al territori per la producció energètica i posar recursos i polítiques amb "serietat i rigor".