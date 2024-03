Illa (PSC) creu que Catalunya triarà "la reconciliació per sobre de la divisió" el 12M

Afirma en la LSE de Londres que "el futur és federal" per a Catalunya, Espanya i Europa



BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha augurat que Catalunya triarà "la reconciliació per sobre de la divisió" el 12M, així com la tolerància sobre la discriminació, i més integració i cooperació, en les seves paraules.

"Tinc la ferma convicció que enviarem el missatge més fort possible a la resta d'Espanya i a Europa a les portes de les eleccions europees", ha dit aquest dilluns a Londres durant una conferència en la London School of Economics (LSE).

Illa ha instat a rebutjar la política de la divisió i ha afegit: "Desafortunadament estem molt acostumats a aquesta manera de fer les coses a Catalunya".

"Crec que l'únic missatge polític que es dirigeix al conjunt de la societat catalana és el missatge del PSC", ha dit.

Preguntat per la seva posició respecte a un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, ha respost que el PSC s'oposa perquè "és divisiu" i ha reivindicat els indults i l'amnistia per a la normalització de la situació a Catalunya, ha dit.

FEDERALISME COM A ALTERNATIVA

En aquest sentit, ha situat el federalisme com a alternativa: "Ens ensenya que diferents identitats poden coexistir en la mateixa gobernança. Que la unitat no requereix d'uniformitat".

"Diferents nacions, llengües i identitats poden unir-se i forjar alguna cosa encara millor amb la força de les seves diferències", i ha apuntat textualment que el federalisme és una cogovernança amb el compromís d'unir i servir.

Així, ha afirmat que "el futur és federal: per a Catalunya, per a Espanya, per a Europa i, si la democràcia avança, per al món".

LA "DRETA RADICAL" EN LES EUROPEES

Illa ha qualificat les eleccions europees de juny com a transcendentals i ha advertit que les enquestes "estan suggerint que la dreta i la dreta radical van a aconseguir un resultat molt fort".

"Ens enfrontem a una difícil elecció: Hem comprès que estem tots junts en aquesta situació? Que hem de cooperar, que hem de ser solidaris, que hem de garantir els drets universals? O ens embarcarem en un camí de desconfiança, desesperació i desintegració?", ha preguntat.

Ha reivindicat que és possible una altra manera de fer política, ha instat a evitar la polarització i ha advertit: "Les decisions democràtiques que prenguem seran transcendentals".