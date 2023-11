Illa (PSC) confia que les negociacions amb Junts "arribaran a bon port"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha expressat la seva confiança en què les negociacions entre Junts i PSOE per a la llei d'amnistia "arribaran a bon port", i ha apostat per la discreció.

Ho ha declarat aquest dissabte després de votar en la consulta del PSC a la militància sobre l'acord amb Sumar, a la Roca del Vallès (Barcelona).

"Com he dit sempre aquestes ultimes setmanes, em reafirmo en la meva voluntat de discreció perquè les coses arribin a bon port, cosa en la qual confio, perquè tornem a tenir al més aviat possible un govern progressista a Espanya", ha afegit.