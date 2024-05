Illa (PSC) celebra el seu 58è aniversari sortint a córrer per Girona amb periodistes

GIRONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El líder i candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha celebrat el seu 58è aniversari aquest diumenge al matí sortint a córrer 10 quilòmetres per Girona amb alguns dels periodistes que el segueixen en la campanya electoral.

L'autobús de campanya ha citat els periodistes a les 6.20 a la seu del carrer Pallars de Barcelona, on hi ha la seu central del partit, i ha recollit Illa a l'àrea de servei del Montseny a l'AP-7 per seguir el camí cap a Girona.

En acabar la ruta en 1 hora aproximadament --i deixant enrere els periodistes, que no li han aguantat el ritme--, el candidat ha donat dues voltes a la pista d'atletisme del Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG).

REGALS PER A ILLA

La sessió esportiva ha acabat amb un esmorzar al GEiEG, on els periodistes li han regalat un joc de petanca amb els logos dels partits a cadascuna de les boles per amenitzar la seva jornada de reflexió, i la viceprimera secretària i directora de campanya del PSC, Lluïsa Moret, li ha regalat unes vambes.

No és el primer cop que Illa, que corre maratons, cita els periodistes per córrer amb ell en campanya: ja ho va fer durant la campanya de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per a les eleccions municipals del 28 de maig.

El primer secretari del PSC participarà aquest diumenge al migdia en un míting a Girona amb l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero.