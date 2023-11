Illa (PSC) celebra l'acord PSOE-ERC i la nova etapa lluny de la "ruptura política"

Diu que cal avançar "amb prudència" per aconseguir el suport de la resta de forces polítiques

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha celebrat aquest dijous l'acord PSOE-ERC per investir El president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, i ha dit que s'obre una nova etapa lluny de la "ruptura política".

Ho ha dit en una roda de premsa al costat del ministre de Presidència en funcions, Félix Bolaños, després d'anunciar-se l'acord entre republicans i socialistes.

"La societat catalana ha passat pàgina i avui són els partits polítics els que comencem a deixar enrere massa anys de ressentiments, massa anys d'absència de diàleg, massa anys de desacords", ha afegit.

Ha reivindicat que no es pot donar cap opció de govern a la dreta: "És important continuar avançant amb prudència per assolir l'objectiu de sumar la resta de forces polítiques que són necessàries per aconseguir aquest objectiu".

"CAMÍ DE LA CONVIVÈNCIA"

Ha assegurat que la majoria de catalans va votar "per frenar un govern de dreta i d'ultradreta" i que amb acords com el d'aquest dijous estan actuant amb realisme, determinació i valentia.

Illa ha reiterat que els pactes són una "oportunitat per continuar avançant en el camí de la convivència" i de la normalització política de Catalunya.

Ha dit que "fa més d'una dècada la dreta va frustrar les aspiracions de la majoria de catalans" i que la fractura generada els ha llastrat durant els últims anys.

"Avui la immensa majoria de catalans apostem pel retrobament ple i això serà possible perquè existeix una majoria d'espanyols representada al Congrés que així ho avala", ha defensat.