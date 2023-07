Illa (PSC) celebra que després de 30 anys es desencalli "un tram més del Quart Cinturó"

Avisa Aragonès que el Govern "no és una plataforma electoral"



BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Salvador Illa, ha celebrat que després de 30 anys es desencalli "un tram més del Quart Cinturó", amb la signatura del conveni de la B-40 entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès (Barcelona) aquest mateix divendres.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes a Granollers (Barcelona), al costat del número 8 per Barcelona al Congrés Arnau Ramírez i l'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnusell.

Illa ha lamentat que ERC hagi anat "arrossegant els peus" després de comprometre's amb el PSC a signar el conveni abans del 31 de març en el pacte de pressupostos.

No obstant això, ha celebrat que finalment tiri endavant i ha restat importància al fet que se signi de manera telemàtica: "És una molt bona notícia que es comenci a concretar aquest acord que vaig signar amb el president Aragonès".

Preguntat per la reunió del Govern aquest divendres, primer dia de campanya, al Palau Robert, Illa ha reclamat a l'executiu català que governi i ha avisat Aragonès que la Generalitat "no és una plataforma electoral", perquè per a això ja hi ha els partits.

ELS CATALANS INCLINARAN "LA BALANÇA" DEL 23J

Respecte a les generals, Illa ha augurat que Catalunya serà decisiva i que els catalans inclinaran "la balança" del resultat, que creu que determinarà si Espanya va cap endavant amb un govern del PSOE o cap enrere amb un govern del PP.

"No és temps de derogar, és temps d'avançar. No és temps de bloquejar. No és temps de posar preu als drets. Els drets no tenen preu", ha defensat.

INVERSIONS AL VALLÈS OCCIDENTAL

D'altra banda, el líder del PSC ha defensat que gràcies al Govern central "comencen a posar-se en marxa" infraestructures i inversions pendents des de fa anys a Catalunya, també al Vallès Occidental (Barcelona).

En aquest sentit, Ramírez ha destacat que l'executiu espanyol ha impulsat el desdoblament de la línia R3 de Rodalies i l'aixecament del peatge de l'AP-7, després d'"una dècada perduda entre governs del PP i governs independentistes".

Per la seva banda, l'alcaldessa Alba Barnusell ha cridat a anar a votar el pròxim 23 de juliol perquè el PSC obtingui la màxima representació: "Votar el PSC és fer un vot útil i necessari per aturar la dreta o l'extrema dreta".