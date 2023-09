Illa (PSC) avisa sobre les negociacions: "Res que surti del marc de la Constitució té recorregut"

Demana que "el Govern governi" i diu que no té pressa per celebrar eleccions

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha tornat a emmarcar les negociacions per a una investidura del candidat socialista a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, amb els independentistes en l'escenari constitucional i ha avisat: "Res que surti del marc de la Constitució té recorregut".

Ho ha dit aquest dimarts en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press després que el president de la Generalitat i dirigent d'ERC, Pere Aragonès, ha insistit en una amnistia i un referèndum i el mateix dia en què l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont exposarà les exigències de Junts en una conferència a Brussel·les.

Illa ha assegurat que no li "agrada parlar de línies vermelles" i ha instat a teixir acords i a aprofitar l'oportunitat que, a parer seu, constitueixen els resultats electorals del 23J per a Catalunya i Espanya i reeditar una coalició progressista.

Així mateix, ha demanat "fer-ho metòdicament i amb discreció" preguntat per la trobada entre Puigdemont i la vicepresidenta de l'executiu central i líder de Sumar, Yolanda Díaz, a Brussel·les aquest dilluns.

El líder socialista ha valorat que amb ERC --els vots dels qui també necessita Sánchez per ser investit-- "la relació està més engreixada", si bé ha cridat a no donar ningú per descomptat.

GENERALITAT I PRESSUPOSTOS 2024

Illa ha dit que el PSC exigirà les "explicacions pertinents" sobre el compliment de l'acord de pressupostos 2023 aquest setembre i ha contemplat que algunes qüestions no s'hagin complert per --en les seves paraules-- situacions sobrevingudes i, d'altres, per falta d'interès.

"Vull que el Govern governi i jo estic disposat a ajudar. La línia que segueixen no em sembla la més adequada i continuaré construint una alternativa, però no vull entorpir el Govern ni tinc pressa perquè convoquin eleccions", ha afirmat.

Preguntat per si una investidura socialista i l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2024 són vasos comunicants, ha dit que no.