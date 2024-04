Illa assegura que es va ajustar "a la veritat" en la seva compareixença sobre el cas Koldo

No creu que li passi factura el 12M: "He explicat com van anar les coses i estic content de la gestió"

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC per al 12M i exministre de Sanitat durant l'inici de la pandèmia, Salvador Illa, ha assegurat que es va ajustar "a la veritat" en la seva compareixença dilluns al Congrés davant la comissió d'investigació sobre la contractació d'emergència durant la pandèmia.

"Ho vaig fer amb la màxima minuciositat que vaig ser capaç. Vaig entregar un document i vaig respondre a totes les preguntes que se'm van fer, ajustant-me sempre, com sempre he fet, a la veritat", ha afirmat en unes declaracions als periodistes a l'estand de Sant Jordi del PSC a la rambla de Catalunya de Barcelona.

En aquest sentit, Illa ha assenyalat que va fer el que va sentir que havia de fer, en les seves paraules, "que és donar explicacions amb serenitat, amb respecte cap a tothom i defensant una gestió en un moment molt complicat".

"A partir d'aquí, cadascú té una actitud i una manera de fer política i d'entendre la política", ha apuntat Illa, que ha defensat que ell no ha fet mai campanya de la pandèmia.

"NO VAIG MENTIR"

Preguntat per les crítiques del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que el va acusar de mentir, Illa ha replicat: "Jo no vaig mentir en seu parlamentària, vaig explicar el que ja he anat explicant diverses vegades. I a partir d'aquí, que cadascú digui el que vulgui i jutgi".

Així mateix, ha assegurat que no creu que li passi factura el cas de cara a les pròximes eleccions catalanes, i ha dit: "He explicat com van ser les coses i estic content de la gestió que vam fer".

"A mi no m'han estafat, al Govern d'Espanya no l'han estafat. Hi ha gent que ho va intentar, però nosaltres vam tenir, en un moment molt complicat, diferents controls que vaig explicar ahir", ha resolt.

"UNITAT" PER SANT JORDI

Illa ha assenyalat que la diada de Sant Jordi és "un dia d'unitat, d'unir els catalans per sobre d'ideologies i de maneres de pensar" pensin el que pensin, vinguin d'on vinguin o parlin la llengua que parlin, ha dit.

"És una festa molt bonica d'unitat, d'unir els catalans per damunt, insisteixo, d'ideologies", ha afegit.

Preguntat per la política lingüística de la seva formació de cara a la pròxima legislatura, Illa ha sostingut que el PSC està "a favor del català com a centre de gravetat de l'ensenyament a Catalunya".

Així mateix, ha assenyalat que el PSC se sent partícip "de tota la política" feta en defensa del català.

Illa ha atès els mitjans després d'assistir a una missa de Sant Jordi al Palau de la Generalitat i de passejar amb l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero, que signa el seu llibre 'Crónica de la España que dialoga' durant aquesta diada.