Illa (PSC) assegura que no té "cap inconvenient" en que Aragonès esgoti la legislatura

Diu que la llei d'amnistia "ha de permetre fer un pas més per institucionalment girar full"

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns que no té "cap inconvenient" en que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, vulgui esgotar la legislatura i no avançar la convocatòria d'eleccions catalanes.

"És més, estic disposat a ajudar en algunes coses, l'única cosa que demano és que el Govern governi", ha sostingut en una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press, després que Aragonès ha reiterat aquest dilluns en una entrevista de Catalunya Ràdio la intenció de convocar les eleccions el febrer del 2025.

En aquest sentit, Illa ha confirmat la "voluntat d'ajudar el Govern" per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2024, però ha insistit que Aragonès doni explicacions de per què no ha complert els acords del 2023.

Així, ha afirmat que tant ell com el seu partit volen que hi hagi pressupostos per al 2024, per la qual cosa ha demanat que ERC i Aragonès "facin el que han de fer" per constatar que hi ha --textualment-- credibilitat en allò que negocien i acorden.

Illa ha apuntat que vol i aspira a governar, en les seves paraules, però ha assenyalat que no entén la política com "una conquesta al preu que sigui del poder per ocupar-lo", sinó com un servei públic i útil.

"Ningú no podrà dir que el PSC no ha tingut una actitud de col·laboració", ha conclòs.

LLEI D'AMNISTIA PER "GIRAR FULL"

Quant a la llei d'amnistia, Illa ha apuntat que "ha de ser una llei plenament constitucional i ha de permetre fer un pas més per institucionalment girar full".

Així mateix, ha assegurat que les esmenes que han presentat els grups parlamentaris "milloren" la llei, i ha dit que respecta la feina que estan fent els partits en relació amb el text.

Finalment, preguntat per si creu que a Espanya hi ha 'lawfare', ha afirmat que Espanya és un estat de dret i una democràcia reconeguda: "Si s'han fet coses malament, doncs que s'investiguin, s'aclareixin i s'arribi fins al final. Les hagi fet qui les hagi fet i s'hagin fet on s'hagin fet".