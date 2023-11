Illa (PSC) assegura que les nacions "no es trenquen, evolucionen" i apel·la a la confiança

Defensa que Lluch va posar "la pedra fundacional de la sanitat pública a Espanya i Catalunya"

GIRONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest diumenge que "les nacions canvien com canvien les persones i no es trenquen, evolucionen", i ha apel·lat a la confiança, a l'esperança i a la il·lusió.

"Que no es trenca res, no es trenca res", ha reiterat durant la seva intervenció en l'homenatge anual del PSC a l'exministre socialista assassinat per la banda terrorista ETA, Ernest Lluch, celebrat al cementiri de Maià de Montcal (Girona).

"El cor del pensament nacionalista és sempre la por a la desaparició d'una nació: 'Compte, que Espanya es trenca', 'Compte, que Catalunya desapareix'" ha assenyalat Illa, que ha afegit textualment que aquest sentiment de por és poderós políticament i perillós per la seva capacitat de mobilització.

"Les coses no van a pitjor. Pot semblar que van a pitjor, però no van a pitjor. Hem de tenir confiança en les nostres institucions, en els nostres valors, en les nostres idees, en la nostra capacitat de transformar les coses", ha insistit.

I ha dit que la situació a Catalunya ha millorat i que encara podria ser millor: "Si mirem les coses, no comparant-les amb el mes passat o fa dos mesos, sinó comparant-les amb quatre dècades o tres dècades o dues dècades o una dècada o sis anys, referint-nos a Catalunya, estem millor avui dia. I podran anar encara a millor".

ENALTEIX LA "VIGÈNCIA" DE LLUCH

Ha enaltit la "vigència" del llegat de Lluch (1937-2000), a qui ha reivindicat com una figura polifacètica i polièdrica recordant-lo, entre d'altres, com a polític, intel·lectual, escriptor, agitador, pare i company de partit.

També ha defensat que Lluch va posar "la pedra fundacional de la sanitat pública a Espanya i Catalunya" i ha elogiat el seu compromís polític i la seva aportació en l'àmbit de les polítiques públiques.

LA PARAULA I EL DIÀLEG

Sense "pretendre interpretar què faria ell avui", el primer secretari del PSC també ha afirmat que Lluch va posar la paraula i el diàleg com a frontispici de qualsevol política.

Ha destacat la rellevància de Lluch dins del socialisme català i espanyol i que "la seva definició del socialisme és gairebé canònica: aportar la màxima llibertat, igualtat i fraternitat a les persones que viuen en la societat".