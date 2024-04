Illa assegura que defensarà Catalunya sense "incomodar" el Govern central

Afirma que el dúmping fiscal "s'ha de desterrar d'Espanya i d'Europa"

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat al 12M, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns que després de les eleccions defensarà els interessos de Catalunya sense "incomodar" el govern de Pedro Sánchez.

"Defensaré els interessos de Catalunya, però no mesuraré el meu èxit per si incomodo molt o poc", ha apuntat en una conferència del Círculo Ecuestre a Barcelona, en què ha acusat ERC i Junts d'haver incomodat l'executiu espanyol sense, a parer seu, resoldre cap problema a Catalunya.

En aquest sentit, ha destacat la seva bona relació amb Sánchez, amb qui ha assegurat tenir una afinitat personal que veu positiva, i ha afegit: "Si es tracta d'incomodar molt ja saben a qui han de votar i ja saben què passarà a Catalunya. Destrucció mútua assegurada".

D'altra banda, Illa ha defensat l'amnistia després dels indults i la modificació del Codi Penal i ha celebrat que "la convivència a Catalunya està menys ressentida del que ho estava fa un temps", tot i que entén que hi hagi gent que tingui dubtes respecte a la llei.

POLÍTICA D'ACORDS

Preguntat per si considera un pacte del PSC amb els partits independentistes després de les eleccions --com ha passat en institucions com la Diputació de Barcelona o ajuntaments-- perjudicaria el PSOE, Illa ha reivindicat una política que arribi a "acords" contra la confrontació.

Ha expressat que ell intenta practicar una política assossegada i serena, en les seves paraules, i ha criticat "la política de confrontació, de quedar-te en la comoditat del teu plantejament polític".

Preguntat per unes declaracions del líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, en què ha assegurat que el seu partit no governarà amb el PSC si els socialistes guanyen, però no tanca la porta en cas que sigui Junts+ qui guanyi, Illa ha afirmat: "Veurem".

SERVEIS PÚBLICS I FINANÇAMENT

Durant el discurs, Illa ha reiterat la voluntat d'enfortir els serveis públics després de "deu anys perduts" dels governs d'ERC i de Junts, a més de la seva proposta de consorci tributari conjunt per millorar el finançament, i en concret la millora de la gestió de l'educació, la sequera o les infraestructures.

En l'àmbit econòmic, ha apostat per posar fi a la competència deslleial, un dúmping fiscal que ha assenyalat que "s'ha de desterrar d'Espanya i d'Europa" perquè, ha dit, no porta a res.

Illa ha apostat per corregir el dèficit fiscal i ha criticat que Catalunya sigui la tercera comunitat autònoma en aportació de recursos i la catorzena en recepció, i ha afirmat: "Puc entendre que en determinades circumstàncies excepcionals pugui passar això, però no em sembla que pugui ser un plantejament recurrent".

Així mateix, ha assegurat que "qualsevol president de qualsevol comunitat que es trobés en aquesta situació diria el mateix".

Respecte a la sequera, ha proposat augmentar la capacitat d'emmagatzematge d'aigua a més de la dessalació d'aigua de mar i la regeneració.