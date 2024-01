Illa (PSC), sobre Aragonès com a candidat: "El que cal a Catalunya no és un candidat, és un president"

La Corunya, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha assegurat que el que Catalunya necessita és "un president" i "no un candidat" davant la designació d'ERC de l'actual titular de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, com a aspirant a la reelecció.

En unes declaracions als mitjans quan ha arribat a la Convenció Política que el Partit Socialista celebra a la Corunya, Illa ha sostingut que "cada partit fa les coses com entén que les ha de fer", però s'ha mostrat convençut que el que "cal a Catalunya no és un candidat, és un president".

En un context en el qual se celebraran eleccions pròximament a Galícia i al País Basc, i amb la incògnita sobre quan tindrà lloc la cita amb les urnes a Catalunya, Illa ha dit que "el PSOE es prepara per a les eleccions gallegues, per a les eleccions basques, per a les eleccions europees i a Catalunya quan arribin". "Estarem preparats", ha dit.

Amb tot, ha deixat clar que ell no està pensant en aquest assumpte, sinó que està centrat "a construir una alternativa a Catalunya amb mà estesa" per fer front als problemes que travessa després d'una "dècada perduda". "I el que demano al Govern de Catalunya és això, que governi, que faci de govern", ha afirmat.

A més, preguntat sobre aquest afer, ha assegurat que el sopar del president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, de la nit de dissabte amb els secretaris generals del PSOE va ser un acord "cordial" en el marc d'una convenció de la qual surten "molt contents".

"Veig un molt bon ambient, d'il·lusió, d'esperança, amb ganes de treballar per fer avançar Espanya en el seu conjunt, en un context que estem vivint complicat al món", ha afirmat.