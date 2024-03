Illa (PSC) aposta per obrir "una nova etapa a Catalunya per a la normalització política"

Prioritza la recuperació dels serveis públics



BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC i candidat a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig, Salvador Illa, ha expressat aquest dissabte el seu compromís d'obrir "una nova etapa a Catalunya per a la normalització política".

Ho ha dit en un discurs després de ser ratificat en el seu càrrec i triat candidat en el 15è Congrés del PSC a Barcelona, on ha agraït la confiança en ell i ha demanat que "continuï sent un partit obert a tota la societat catalana".

Ha manifestat la seva voluntat de "millorar la vida de tots els ciutadans de Catalunya", siguin d'on siguin, pensin el que pensin, siguin federalistes, autonomistes o independentistes, o parlin la llengua que parlin, en les seves paraules.

UNA FORÇA CONSTRUCTIVA

"El PSC vol una Catalunya que es comprometi, que s'impliqui a construir una Espanya plural i diversa. No vol la Catalunya de la queixa", i ha definit el PSC com un partit de govern i com a eina al servei de la ciutadania.

Així, ha reiterat la seva voluntat "de superació d'una dècada perduda" a Catalunya i de representar una força --textualment-- tranquil·la, serena, respectuosa, educada i constructiva.

Davant dels delegats del Congrés del PSC, ha assegurat que rep la seva confiança "com un autèntic tresor" i ha reivindicat el llegat de socialistes com Joan Reventós, Narcís Serra, José Montilla, Pere Navarro, Pasqual Maragall, Manuela de Madre i Carme Chacón, entre d'altres.

"EXCEL·LÈNCIA" EN ELS SERVEIS PÚBLICS

Illa també ha afirmat que "el més important d'aquesta nova etapa serà recuperar el servei públic" en àmbits com l'educació, la sanitat, per afrontar la sequera, en polítiques públiques d'habitatge, o infraestructures de mobilitat.

"Catalunya es farà escoltar, no perquè cridi més, sinó perquè serà, tornarà a ser, un exemple a seguir per l'excel·lència dels seus serveis públics", ha dit.