Illa anuncia un pla per atreure seus socials d'empreses a Catalunya "sense amenaces"

A Puigdemont sobre l'1-O: "Jo no dono lliçons, però tampoc no les rebo"

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts un pla per atreure noves seus socials d'empreses a Catalunya i les que se'n van anar pel procés, i ha dit que ho farà "sense amenaces", amb estabilitat i desburocratitzant l'administració per agilitzar-la.

En una conferència organitzada per 'El Periódico de Catalunya', a la qual han assistit el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i l'ex-primer secretari del PSC Pere Navarro, entre d'altres, Illa ha afirmat que el procés "ha tingut una incidència clara en la prosperitat que s'ha generat a Catalunya", en referència a les empreses que van traslladar la seva seu social.

Preguntat per si creu que Catalunya és un infern fiscal, com asseguren alguns dels candidats al 12M, Illa ha respost: "No. Ni infern fiscal ni paradís fiscal: purgatori fiscal".

"MIRAR CAP ENDAVANT" DESPRÉS DE L'1-O

Sobre que el candidat de Junts+, Carles Puigdemont, hagi criticat una manca d'autocrítica per part del constitucionalisme respecte a l'any 2017, el primer secretari del PSC ha afirmat que la democràcia espanyola és sòlida i generosa i que "amb generositat ajuda a girar full d'un moment molt complicat on es van cometre molts errors".

"Estem intentant mirar cap endavant. Jo no dono lliçons, però tampoc no les rebo", ha replicat.

També a la candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, li ha demanat que no li doni "lliçons de progressisme" perquè, ha dit, mentre que el PSC no va aprovar mai un pressupost de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, ella sí que ho va fer.

"DECIDIRÉ DES D'AQUÍ"

Quant a la conformació del Govern després de les eleccions, Illa ha reiterat que els catalans votaran per elegir 135 diputats del Parlament de Catalunya i que el Govern es decidirà des de Catalunya.

"Es decidirà des d'aquí, jo governaré i decidiré des d'aquí. Ho he dit força clar. Només em queda dir-ho en llatí perquè ho entengui tothom", ha afegit.

En aquest sentit, ha apuntat que "qui vulgui moure coses a Espanya" a partir de les eleccions catalanes s'equivoca, i ha instat a prioritzar l'estabilitat.

"La clau és l'estabilitat, la capacitat de poder arribar a acords parlamentaris. A Catalunya en algunes qüestions calen acords molt amplis que transcendeixin els partits polítics", ha afegit.

D'altra banda, Illa ha lamentat haver-se assabentat per la premsa de l'anunci de la Generalitat de la instal·lació d'una dessaladora mòbil i ha reclamat al govern d'ERC unitat en matèria de sequera: "M'hauria agradat una trucada".

BBVA I SABADELL

Finalment, respecte al rebuig de Banc Sabadell a l'oferta que el BBVA havia formulat per fusionar les dues entitats, Illa ha assegurat que respecta la decisió de "dues entitats financeres molt importants" i ha assenyalat que han de prendre decisions dins la legislació vigent i que correspon al Govern central vetllar perquè així sigui.

Així, ha instat a que els resultats de les decisions que es puguin prendre siguin mantenir els llocs de feina i que no es perdi "poder de decisió" a Catalunya.