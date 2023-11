Illa (PSC) allarga la mà al Govern per la sequera i Aragonès demana "unitat política"

Cid insta el president català a rebutjar el Hard Rock: "Mulli's, digui 'no'"



BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha allargat la mà al Govern per la sequera aquest dimecres i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat "unitat política davant moments de dificultat".

"La voluntat del meu grup és allargar la mà i ajudar. Ara la taula que més importa els catalans és la taula de la sequera, i així serà durant els pròxims mesos", ha assegurat Illa durant la sessió de control al president de la Generalitat en el ple del Parlament.

Segons la seva opinió, el Govern podria haver actuat millor pel que fa a la gestió de la sequera perquè "hi ha aigua, recursos i tecnologia per no haver d'estar mirant al cel" després del que es va fer des de l'últim episodi sobre aquesta qüestió, fa més d'una dècada.

Així, ha manifestat que el seu grup està disposat a col·laborar des de tres principis: principi de col·laboració entre administracions, amb empreses i amb ciutadans; principi de proporcionalitat, prenent les mesures que calguin "ni més ni menys", i principi de sobirania en l'execució de projectes.

Després de reivindicar l'actuació del Govern en matèria de sequera, Aragonès ha assegurat que si encara no han declarat la situació d'emergència, cosa que "probablement caldrà fer durant les pròximes setmanes, d'aquí a un mes o mes i mig", és perquè han activat totes les infraestructures que hi havia i que s'han dut a terme durant els últims anys.

"Superarem aquesta sequera, però el model de desenvolupament econòmic del país s'haurà d'adaptar a un món en el qual plourà menys, especialment al Mediterrani", ha assegurat.

HARD ROCK

En vista de l'escenari actual de sequera, el diputat dels comuns David Cid ha retret a Aragonès que continuï apostant "per projectes inassumibles" com el Hard Rock.

No obstant això, el president l'ha acusat de barrejar "una sequera que necessita una resposta d'emergència" amb projectes que no seran una realitat durant els pròxims mesos, ha dit.

"No barregi carpetes", ha reclamat Aragonès a Cid, malgrat concretar que totes les inversions de futur a Catalunya hauran de tenir present l'escenari que el règim de pluges serà inferior en els pròxims anys.

Malgrat tot, Cid ha instat Aragonès a pronunciar-se sobre aquest assumpte: "És el president de la sequera, no es mulla mai. Hard Rock, sí o no?"

"Per una vegada a la vida, mulli's, digui 'no' a alguna cosa. Digui 'no' al casino més gran d'Europa i 'sí' a una Catalunya de futur", ha afegit el diputat dels comuns, que ha instat el Govern a refer els estudis hídrics del projecte.