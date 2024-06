Illa afirma que treballarà per tenir el suport d'ERC i els Comuns: "És l'única possibilitat"

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que treballarà per recaptar el suport d'ERC i els Comuns amb l'objectiu de ser investit president de la Generalitat, en al·legar que és "l'única possibilitat" que permet el resultat de les eleccions.

"L'única possibilitat és un pacte progressista, l'única aritmèticament i políticament viable al meu entendre. Pacte progressista o repetició electoral, no hi ha més opcions. Així són les coses, agradin o no", ha sostingut durant la seva intervenció en el ple que activa el compte enrere de dos mesos per a una possible investidura.

Després de constatar haver aconseguit una majoria de 42 diputats que són insuficients per poder governar, ha assegurat que li toca liderar i s'ha compromès a buscar el diàleg "anteposant els interessos de Catalunya i el bé comú".

"Vull un pacte progressista sòlid, ambiciós i fet des del convenciment. Un bon pacte progressista acordat entre el PSC, ERC i els Comuns", ha subratllat, després de destacar que aquest és el motiu pel qual va demanar al president del Parlament, Josep Rull, disposar de més temps per intentar sumar aquesta majoria.

Per Illa, aquest pacte ha de servir per generar prosperitat i distribuir-la de manera equitativa, per rearfirmar aquests valors en un context "en què els discursos d'odi, de la dreta radical i l'extrema dreta es desacomplexen i guanyen posicions", per desplegar polítiques públiques ambicioses, per millorar el finançament i per enfortir el potencial de la cultura catalana, entre altres objectius.