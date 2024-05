Illa afirma que Trapero va acceptar la seva oferta per "servei a Catalunya"

Afirma que el van anar "a buscar" perquè forcés les eleccions després de la sortida de Junts del Govern

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dimecres la capacitat de l'ex-comissari en cap de la policia catalana Josep Lluís Trapero per ser director general dels Mossos si presideix el Govern, i ha afirmat: "L'hi vaig proposar i em va dir que ell estava al servei de Catalunya i que, per tant, no hi tenia cap inconvenient".

"És un exemple del que jo entenc per servei públic", ha dit en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual també ha assenyalat la seva destacada trajectòria, ha dit textualment.

Així mateix, ha explicat que no hi va mantenir "una conversa d'un quart d'hora" ni una única trobada per proposar-li el càrrec i que no vol posar en la direcció general de la policia catalana una persona que tingui afinitat política amb ell, sinó una persona que sàpiga dirigir-la.

"Vull professionalitzar aquest tipus de feines. Jo no vull persones amb aquestes responsabilitats que hi siguin per la seva manera de pensar política o per la seva adscripció política. Vull persones competents", ha sostingut.

"GEST DE TRANSPARÈNCIA"

Illa va anunciar dimarts durant un debat de TV3 i Catalunya Ràdio el nomenament de Trapero si governava després de les eleccions, a més del nomenament de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i portaveu del PSC, Núria Parlon, com a consellera d'Interior.

En aquest sentit, ha afirmat que tant Trapero com Parlon saben que té "possibilitats altes" de ser president de la Generalitat i, per tant, han accedit a que pugui anunciar els càrrecs que vol que ocupin després del 12M.

"Crec que també és un gest de transparència cap a la ciutadania", ha conclòs Illa.

"HE TINGUT L'OPCIÓ DE BLOQUEJAR"

El líder del PSC ha descartat abstenir-se perquè hi hagi un govern independentista i ha afirmat que veu "francament difícil" governar amb Junts, i ha preguntat si serà precisament el partit de Puigdemont qui bloquegi la seva investidura, en les seves paraules.

En aquest sentit, Illa ha reivindicat que el PSC des de l'oposició al Parlament no ha bloquejat la legislatura ni quan ha tingut l'"opció" de fer-ho.

"Jo he tingut l'opció de bloquejar. Jo podria haver forçat unes eleccions quan va col·lapsar el Govern. De fet, em van venir a buscar perquè les forcés", ha afirmat.

Preguntat per si el partit que li va demanar forçar eleccions va ser Junts, Illa ha respost que "és fàcil" saber-ho perquè, ha dit, ja s'ha vist, en les seves paraules, el que ha passat després de la sortida de Junts del Govern amb ERC.