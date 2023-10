Illa (PSC) afirma que "no és moment de personalismes ni partidismes" i demana responsabilitat

Considera que no toca "buscar solucions" personals o particulars



BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat que "no és moment de personalismes ni partidismes" i ha demanat responsabilitat davant l'oportunitat excepcional que, per ell, suposa la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

"No toca ara ni buscar la foto, ni buscar solucions a situacions que cadascú pugui tenir, ni aprofitar la conjuntura per a projectes polítics en clau particular", ha declarat aquest diumenge després de visitar les Franqueses del Vallès (Barcelona).

Ha avisat que ara "està en joc el futur d'Espanya i el de Catalunya, i és moment de mirar a llarg termini, de pensar no en el mes que ve, sinó a llarg termini", cosa que segons ell requereix de política en majúscules.

També ha dit que estan en joc "temes importants com la governabilitat d'Espanya o la solució a un conflicte polític que ha consumit massa temps i energia a Catalunya i Espanya".

Per això, ha cridat a aprofitar l'oportunitat, reconduir la situació i avançar, a més de "demostrar cert sentit d'Estat i voluntat de resoldre problemes, no de crear-los, no de confrontar".

UN PACTE "DINS DEL MARC DE LA CONSTITUCIÓ"

Preguntat per l'estat de les negociacions, ha apostat per mantenir la discreció i la prudència mentre es treballa en un pacte d'investidura que ha dit que espera i desitja que s'aconsegueixi, i que ha recordat que estarà "dins del marc de la Constitució"

Sobre el conflicte de Gaza i Israel, ha condemnat "rotundament i sense pal·liatius el terrorisme" i ha celebrat l'arribada d'ajuda humanitària per primera vegada a la zona, i també ha expressat el seu orgull per com Pedro Sánchez i l'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, Josep Borrell, s'han pronunciat sobre aquest afer.