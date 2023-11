Illa (PSC) afirma que hi ha situacions que requereixen l'"ús de la força" per la seguretat

Expressa el seu suport a les forces i cossos de seguretat, especialment als Mossos



BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimarts que hi ha situacions que requereixen l'"ús de la força" per part dels cossos policials per garantir la seguretat i la convivència.

Així ho ha manifestat en l'inici del ple monogràfic al Parlament sobre seguretat, que s'ha celebrat a instàncies del seu grup: "Hi ha certs moments i situacions que requereixen, perquè la seguretat, la convivència i el respecte estiguin garantits, l'ús de la força".

"I en les societats democràtiques, l'ús de la força l'hem confiat en règim de monopoli als cossos i forces de seguretat", ha afegit Illa, que també ha assegurat que, en tot moment, és aconsellable tenir mesura i no excedir-se.

Dilluns, una concentració de 3.800 persones --segons la Delegació del Govern central de Madrid-- a les portes de la seu nacional del PSOE al carrer Ferraz va provocar que efectius de la UIP intervinguessin amb gas pebre, pilotes de goma i pots de fum, i van carregar.

SUPORT

Després d'expressar el seu suport a les forces i cossos de seguretat, en particular als Mossos d'Esquadra, ha opinat que cap societat "dividida o partida" té futur, i considera que tampoc no pot desplegar tot el seu potencial si no hi ha cohesió.

Per això, ha justificat la necessitat d'aquest ple monogràfic "sense alarmismes ni populismes" perquè, en la seva opinió, hi ha senyals preocupants en matèria de seguretat a Catalunya si es tenen en compte alguns casos ocorreguts durant els últims mesos, que no ha concretat.

Així, ha insistit en la "voluntat constructiva" d'analitzar i arribar a acords i pactes en aquest ple, malgrat haver-se mostrat crític amb la gestió del Govern i del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.