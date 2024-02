Illa (PSC) adverteix que "Catalunya no està preparada per a una sequera"

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha advertit que "Catalunya no està preparada per a una sequera" i ha assegurat que hi ha hagut prou temps per preparar-se millor.

"El balanç de deu anys de presidències del senyor Mas, del senyor Puigdemont, del senyor Torra i el senyor Aragonès és el d'una Catalunya que no està preparada per afrontar una sequera", ha asseverat el dirigent socialista en una entrevista publicada aquest diumenge per 'El Periódico' i recollida per Europa Press.

Ha destacat que li agradaria "més celeritat" a l'hora d'executar les inversions i s'ha compromès a donar suport a tota modificació pressupostària que s'hagi de fer per pal·liar la sequera, sempre que s'acordi amb la formació socialista.

A més, ha demanat al Govern central que ajudi Catalunya en matèries com educació, infraestructures aeroportuàries o la gestió de l'aigua, després d'assenyalar que el Govern "no està funcionant bé".

LLEI D'AMNISTIA

Illa creu que Junts "ha fallat a Catalunya" després de no donar suport aquesta setmana a la votació de la llei d'amnistia, la qual cosa, al seu parer, és el camí per girar full.

D'altra banda, ha afirmat que entén "perfectament" que alguns electors del PSC tinguin reserves i reticències quant a aquesta llei, però continua convençut que estan fent el que s'ha de fer.