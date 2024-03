Illa acusa ERC i Junts de "generar frustració" amb les propostes de finançament

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha acusat aquest dimarts ERC i Junts de "generar més frustració" amb les seves propostes sobre el finançament de Catalunya i de no haver fet res, segons ell, en aquesta matèria en els darrers deu anys.

"Res és res, ni asseure's a la taula per parlar", ha lamentat en unes declaracions als periodistes des de l'ambaixada d'Espanya al Regne Unit, a Londres.

Així, Illa s'ha erigit com "l'únic que està en condicions de negociar un finançament just i efectiu per a Catalunya".

També ha reiterat la seva oposició al referèndum d'autodeterminació, que ha qualificat de divisiu, i ha assegurat: "Pretenem posar fi a aquesta dinàmica divisiva en la societat catalana i espanyola".

"El nostre missatge per al 12 de maig és unir i servir. Unir els catalans i posar els serveis públics com la primera prioritat de les institucions", ha resolt.