Illa (PSC) acusa la dreta d'estar perduda: "No són fiables, estan tontejant amb Meloni"

Afirma que l'opció "fiable" el 9J són els socialistes

BARCELONA, 25 maig (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat aquest dissabte els conservadors d'estar, textualment, perduts i deixar-se arrossegar per l'extrema dreta, al·legant que "no són fiables" per estar tontejant amb líders com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Els conservadors, on són? Perduts. No són fiables, estan tontejant amb Meloni, estan dubtant, abraçant postulats de l'extrema dreta", ha declarat en un acte a Molins de Rei (Barcelona), al costat de la número 16 dels socialistes a les eleccions europees, Laura Ballarín, i l'alcalde del municipi, Xavi Paz.

Al seu parer, els conservadors s'estan "deixant arrossegar per l'extrema dreta", la qual cosa deixa dues opcions de cara als comicis europeus del pròxim 9 de juny.

"Hi ha dues opcions: la fiable, la de 'més Europa', que és la que representem les candidatures socialdemòcrates i socialistes; i la de 'més extrema dreta'", ha asseverat.

Illa ha al·ludit així a les declaracions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va assegurar dijous, en l'arrencada de la campanya per a les eleccions al Parlament Europeu, que Meloni no li sembla "homologable" a altres partits "que es consideren d'extrema dreta a Europa", obrint la porta a un pacte amb la primera ministra italiana.

BALLARÍN I PAZ

Així mateix, Ballarín ha demanat el vot per als socialistes davant un "auge de l'extrema dreta reaccionària que s'ha tret la careta" i, segons ella, està traspassant unes línies vermelles no vistes fins ara.

Per la seva banda, Paz ha reivindicat la necessitat de "més Europa social i menys motoserres", davant, al seu parer, una unió de la dreta i ultradreta que busca l'aïllament.