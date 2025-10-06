Illa proposarà mesures d'habitatge en el DPG i demanarà col·laboració públic-privada, segons Dalmau

Insta els grups a moure's pels pressupostos tot i que no han començat les negociacions
BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador illa, proposarà mesures en matèria d'habitatge en el debat de política general (DPG) d'aquesta setmana al Parlament i apel·larà a la col·laboració públic-privada, segons ha explicat aquest dilluns el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha concretat que anunciarà iniciatives sobre habitatge "d'aplicació immediata i, sobretot, també apel·lant a la col·laboració públic-privada".
"Si una cosa sabem de la qüestió de l'habitatge és que sols no ho resoldrem tot. L'administració pública ha de fer una part important. I necessitem més habitatge de protecció, més habitatge de protecció de lloguer i donar facilitats perquè els joves puguin comprar un pis quan se'l volen comprar", ha afegit.
Malgrat reivindicar les mesures que ha impulsat el Govern, ha assegurat que no n'hi ha prou perquè "cal generar més oferta d'habitatge lliure al país, de compra i de lloguer" per afrontar el que, a parer seu, és un dèficit històric a Catalunya.
"ESTABILITAT SÒLIDA"
Després de considerar que el Govern té una "estabilitat sòlida" per governar després dels acords d'investidura amb ERC i els Comuns, ha apostat per la importància d'aprovar el projecte de pressupostos del 2026.
Malgrat que encara no han començat les negociacions amb els grups, els ha instat a obrir-se a acords, "i això vol dir moure's de posicions perquè, tot a la vida, a un no és com li agradaria".
També ha constatat que Illa, sent a l'oposició, "sempre" va allargar la mà per aprovar els comptes del govern de Pere Aragonès.
R3
Sobre el tall de l'R3 de Rodalies que s'allargarà fins al gener del 2027, Dalmau ha explicat que és una obra necessària per desdoblar la línia, conscient que provocarà "una molèstia molt gran".
"La nostra feina és garantir que el transport alternatiu funcioni. Hi ha hagut experiències que no m'han agradat", ha admès Dalmau, per la qual cosa ha demanat paciència i ha deixat clar que retocaran el que calgui per assegurar un bon servei alternatiu.