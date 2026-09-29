Illa proposarà als grups que es reconegui l'"autoritat pública" del professorat

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Apunta que vol "escoltar i consensuar" amb els partits la manera de fer-ho
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que proposarà als grups parlamentaris regular el reconeixement de l'"autoritat pública" dels professionals dels centres educatius no universitaris, amb l'objectiu de reforçar la convivència social i la protecció dels docents.
Així ho ha dit durant el seu discurs en el debat de política general (DPG) al Parlament, que ha començat aquest dimarts, en el qual ha emfatitzat que "és el moment de reforçar l'autoritat del professor", i que amb aquesta iniciativa pretenen que aquesta condició d'autoritat es reconegui de manera explícita.
"Volem escoltar i consensuar amb els grups la manera de fer-ho", ha afegit el president, que ha destacat que el diàleg iniciat amb els partits per a un pacte educatiu ha obert una finestra d'oportunitat per aconseguir el consens que l'educació requereix.
En aquest sentit, ha fixat com a objectius bàsics arribar al 6% del PIB en inversió educativa i establir un model que "garanteixi la millora dels aprenentatges bàsics dels alumnes".
Illa ha reconegut que aquest volum d'inversió en educació és "complex i ambiciós", però ha assegurat que és possible i es tracta d'un mandat aprovat pel Parlament.
"LLAPIS I PAPER"
Sobre el model d'aprenentatge ha assenyalat que el Govern aposta pel "llapis i paper" per reduir l'ús de les pantalles, i ha afegit que és de sentit comú que els alumnes puguin entendre què llegeixen i escriure amb criteri propi.
"Més Rodoreda i menys 'scroll'", ha receptat, alhora que ha insistit en la importància de la figura docent perquè, defensa, l'èxit educatiu es genera en la relació entre el professor i l'alumne.
"'Fes cas al professor' ens han dit a tots alguna vegada. Ben dit està i bé està fer-ho complir", ha sentenciat.