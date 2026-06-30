Illa proposa més cooperació entre Catalunya i Portugal i defensar Europa amb "perspectiva ibèrica"

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defensat la voluntat d'aprofundir en els llaços històrics entre Catalunya i Portugal per generar més oportunitats de cooperació entre els dos territoris.
Així ho ha expressat aquest dimarts, en el marc d'una reunió amb el president de Portugal, António José Seguro, a Barcelona, durant la qual tots dos han constatat les bones relacions entre Catalunya i Portugal en l'àmbit econòmic, acadèmic i cultural, expliquen fonts del Govern.
Durant la reunió, a la qual també han assistit el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i l'ambaixador de Portugal, José Augusto Duarte, tots dos han compartit "impressions" sobre el context internacional i la situació política a Catalunya, expliquen les mateixes fonts.
A més, el president de la Generalitat també ha expressat la voluntat de defensar la Unió Europea i el projecte europeu des d'una "perspectiva ibèrica".
La trobada s'ha celebrat en el marc de la visita de Seguro a Barcelona per participar en l'acte de lliurament de la Medalla d'Or de la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) 2026 a l'arquitecte portuguès Souto de Moura.