Illa proposa augmentar als 90.000 euros les multes per fer grafitis als trens

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el grup parlamentari del PSC presentarà una proposició de llei per augmentar fins als 90.000 euros les multes per fer grafitis als trens.
"Això de pintar els trens s'ha acabat", ha subratllat Illa aquest dimecres en la rèplica al líder del PSC al Parlament, Ferran Pedret, en el debat de política general (DPG), després de desitjar que els grups de la cambra catalana siguin partidaris d'aquesta mesura.
Illa ha assegurat que espera que aquesta sanció sigui "dissuasiva", i ha defensat que els trens són material públic i no poden circular amb grafitis per motius de seguretat.
Ha recordat que a principis del 2026 es posaran en circulació a Catalunya progressivament 110 trens nous, i ha insistit que s'ha de posar fi als grafittis i respectar el transport públic.
Durant la seva intervenció, també ha destacat el paper del grup del PSC a la cambra catalana: "Trobar punts d'acord és el que defineix la política socialista, la bona política, en aquests moments", ha reivindicat.