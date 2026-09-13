Illa pronunciarà una conferència aquest dilluns sobre el "rumb que ha de seguir Catalunya"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, pronunciarà aquest dilluns 14 de setembre una conferència a Barcelona en la qual plantejarà una reflexió sobre el "rumb que ha de seguir Catalunya durant els propers anys" coincidint amb l'equador del seu mandat, han informat fonts del Govern.
La trobada, a la que està convocada la societat civil a les Drassanes, serà el primer d'una setmana de "reflexió, debat i mobilització", i que continuarà amb diferents actes de consellers del Govern en altres punts de Catalunya.
Durant la seva intervenció, Illa reflexionarà sobre el moment en el qual està el món i quin és el lloc de Catalunya, aprofundint sobre les seves fortaleses, els reptes, els projectes i les decisions que s'han de prendre per fer prosperar Catalunya.
Defensarà que governar "no consisteix únicament a respondre a cada titular, sinó preparar el país per a la propera dècada", han detallat les mateixes fonts, cap a un projecte compartit i capaç de respondre a reptes com l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica o la formació.
La ubicació de la convocatòria coincideix amb l'escenari en el qual Illa va presentar el seu projecte 'Unir i servir' a l'abril de 2024, en el marc de la seva candidatura per a la presidència de la Generalitat.