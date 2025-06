Illa es pronunciarà sobre Cerdán després d'estudiar el cas i evita especular sobre si ha de dimitir

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que es pronunciarà sobre el cas del secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, un cop estudiï el cas després de conèixer-se l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, i ha evitat especular sobre si ha de dimitir.

"No m'agrada pronunciar-me sobre coses que no he pogut estudiar a fons. Em remeto a que el PSOE ha dit que donarà les explicacions que toquin quan tingui tot això analitzat. Cal donar explicacions i es donaran explicacions", ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Segons Illa, només ha pogut llegir titulars i encara no ha pogut aprofundir en tot l'ocorregut, i ha lamentat un ambient polític que, a parer seu, es caracteritza per tenir "massa soroll".