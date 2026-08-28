Illa pronostica un curs polític amb soroll i atacs cap a Catalunya: "Ja hi estem avesats"

Situa com a prioritats la reforma del finançament, l'educació, les infraestructures i l'habitatge
OS DE BALAGUER (LLEIDA), 28 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pronosticat un curs polític amb soroll i atacs contra Catalunya, davant dels quals, ha assegurat, els catalans s'han acostumat.
Ho ha expressat en la seva intervenció inicial en la V Reunió del Govern que celebra l'Executiu en el seu conjunt aquest divendres i el dissabte en el Monestir de les Avellanes, on fixaran les prioritats del proper curs polític, en la tradicional reunió bianual que Illa celebra amb tots els seus consellers lluny del Palau de la Generalitat.
"El soroll serà intens i continuat. Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol a atacar Catalunya. Ja hi estem avesats", ha lamentat, en referència implícita a les comunitats autònomes governades pel PP respecte a la reforma del model de finançament.
També ha augurat que hi haurà uns altres que "voldran aprofitar la seva oportunitat per afeblir al país i no per sumar esforços", en una referència implícita a Junts, a l'espera del seu vot al Congrés dels Diputats respecte a aquest tema, i ha assegurat que el moment actual és el del treball, el de la generositat i el de la responsabilitat.
"SEGUIREM COMPLINT"
En paral·lel al finançament, ha sostingut que Catalunya afrontarà "grans reptes i grans decisions que configuraran i determinaran la propera dècada" els pròxims mesos, i ha citat alguns d'ells, com la millora de l'educació (després del tancament del curs passat entre vagues docents i la convocatòria de noves aturades per l'inici del proper).
També l'execució dels Pressupostos, els primers d'Illa que va aconseguir aprovar al juliol; la millora de les infraestructures, amb Rodalies com a principal preocupació; l'accés a l'habitatge, amb el revés del Consell de Garanties Estatutàries de fons; o la protecció dels boscos, entre altres.
I ha promès treball i compliment dels acords: "El Govern seguirà fent la feina que li correspon com Govern. Seguirem treballant a ple ritme, seguirem exercint la nostra responsabilitat, seguirem complint amb les prioritats, el rumb i el model de país amb el qual ens vam comprometre a l'inici d'aquest mandat", ha resolt.