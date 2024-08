Illa promet "màxima contundència" contra la violència masclista després del minut de silenci a Rubí

A l'acte també ha assistit el cap de la Policia Nacional a Catalunya



RUBÍ (BARCELONA), 21 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès "màxima contundència" contra la violència masclista després del minut de silenci per l'assassinat d'una veïna de Rubí (Barcelona) presumptament a mans de la seva parella, un comissari jubilat del CNP que el dimarts també va posar fi a la vida de la seva exdona en Castellbisbal (Barcelona) i després es va suïcidar.

A l'acte han assistit també el Cap Superior de la Policia Nacional a Catalunya, Manuel Rodríguez Jiménez; l'inspector cap de la Comissaria de la CNP de Terrassa (Barcelona), Javier Guerra, el cap de la Policia Local de Rubí, Miguel Pedrosa; el cap de la Comandància de Barcelona de la Guàrdia Civil, el coronel Daniel Baena; efectius de Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de Protecció Civil.

També han estat presents el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de Presidència, Albert Dalmau; l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, així com regidors del consistori.

PERSEVERANÇA

En acabar el minut de silenci, que s'ha celebrat a les 12.00 a la plaça Pere Aguilera i ha finalitzat amb un aplaudiment, Salvador Illa ha traslladat les seves condolences a les famílies de les dues dones assassinades i ha expressat que, malgrat estar consternats, des del Govern no defalliran, sinó que perseveraran en la lluita contra la violència masclista.

"Des del Govern de Catalunya estem i estarem compromesos en la defensa de les dones per garantir la seva vida i la seva seguretat, actuant amb la màxima contundència i amb tots els recursos disponibles" i ha animat a la ciutadania a denunciar als quals neguen la violència masclista i a fer tot el possible per garantir la llibertat i igualtat de les dones.

PLANTEGEN RETIRAR-LI LES CONDECORACIONS

Prieto, que aquest matí ha avançat que el Govern es planteja retirar les condecoracions al presumpte autor d'aquests fets de manera pòstuma, ha condemnat de forma contundent el doble assassinat masclista, que ha descrit com "absolutament horrible i absolutament condemnable en la seva màxima expressió", i ha traslladat el condol a la família i amics de les dues dones.

A més, ha demanat "respecte i paciència" cap a la investigació dels Mossos d'Esquadra fins que es coneguin les conclusions per prendre les mesures oportunes, encara que ha avançat que ha parlat amb el Ministeri de l'Interior per estudiar que possibilitats jurídiques i administratives existeixen per retirar les condecoracions a aquest excomissari.

"El més rellevant és que hi hagi dos assassinats de dues dones que se sumen a un nombre molt elevat ja enguany tant a Catalunya com a Espanya", ha expressat Prieto, que ha assegurat que tant el CNP com ell mateix estan consternats amb el succeït.