Illa promet contundència i un pla dels Mossos per fer front als robatoris de coure a Rodalies: "Prou"

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Acusa Siemens d'"incomplir els protocols" per l'aturada total de Rodalies
BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès contundència davant els robatoris de coure a la xarxa de Rodalies i ha afirmat que els Mossos d'Esquadra treballen en un pla per evitar-los: "Als qui roben coure se'ls ha acabat. Prou", ha expressat aquest dimecres en la sessió de control al Govern del Parlament.
Ho ha dit en resposta a la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que li ha demanat concrecions i un calendari per a la millora de la xarxa de Rodalies davant la "crisi permanent" que creu que està patint el servei ferroviari a Catalunya.
Sobre els robatoris de coure, Illa ha assenyalat que Cataluya és el lloc d'Espanya on més es produeixen, entre 5 i 6 vegades més que en altres llocs d'Espanya, concentrats en 4 punts.
"A més, es posa en risc la seguretat de les persones. Per tant, li anuncio que serem contundents amb això", tot i que no ha concretat les mesures que prendran.
AVARIA DE SIEMENS
Albiach també ha assenyalat l'aturada del sistema de Rodalies dimarts passat, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, per una avaria al Centre de Regulació del Trànsit per un problema en el sistema informàtic del sistema de regulació, que depèn de l'empresa Siemens.
"No és la primera vegada, tampoc la segona. És que ha passat quatre vegades en quatre mesos", ha lamentat Albiach, i Illa ha defensat que Adif hagi decidit portar Siemens als tribunals per aquesta qüestió, com ho farà la Generalitat.
"Si una empresa incompleix un protocol i no fa bé la seva feina, tenint el sistema més avançat que tenim de centre de control a Rodalies, doncs que cada pal aguanti la seva vela. I per tant, als tribunals. I que facin el que hagin de fer. O canviar persones, o canviar procediments", ha instat el president.