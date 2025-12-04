Illa promet activar "les mesures necessàries" per protegir el sector porcí

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el Govern activarà "les mesures necessàries" per mantenir i millorar el posicionament del sector porcí davant la crisi derivada del brot de pesta porcina africana (PPA) que afecta la zona de Collserola (Barcelona).
Illa va fer aquestes declaracions dimecres a la nit a Mèxic, on el president actualment es troba en una visita institucional, en les quals ha reiterat el suport institucional al sector perquè la PPA "no afecti les exportacions ni l'excel·lent reputació guanyada a pols durant anys".
"El sector porcí i carni de Catalunya és un dels més excel·lents del món, per la seva qualitat, responsabilitat, tradició i cura dels animals", ha reivindicat el cap de l'executiu català, en unes declaracions remeses en un comunicat per la Generalitat.
Dimecres a la nit, Illa es va reunir amb el secretari d'Agricultura de Mèxic, Julio Berdagué, i l'ambaixador espanyol al país, Juan Duarte, per aprofundir sobre les mesures adoptades pel Govern i traslladar "un missatge de tranquil·litat sobre el producte català".
Després de detectar-se els primers casos positius d'animals afectats, que ara com ara s'han enfilat a nou, el Govern ha engegat una primera línia d'ajuts de 10 milions d'euros, ampliable a 10 milions més, per fer front a les possibles conseqüències econòmiques del brot.