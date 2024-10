Illa promet 50.000 habitatges públics fins al 2030 amb una inversió de 4.400 milions

Anuncia una "reserva pública de sòl" per construir habitatges protegits

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un nou programa d'habitatge públic per construir 50.000 habitatges públics fins al 2030 amb una inversió de 4.400 milions d'euros fins al final del mandat.

S'hi ha compromès en la primera sessió del debat de política general (DPG), que s'ha celebrat aquest dimarts al Parlament i ha començat amb la intervenció d'Illa.

Ha explicat que durant el seu mandat invertirà 1.100 milions d'euros cada any per complir amb aquest objectiu, per la qual cosa "no hi haurà cap comunitat autònoma que inverteixi tants diners en matèria d'habitatge" com Catalunya.

Ha apostat per un canvi de concepte en relació amb les polítiques de construcció d'habitatge públic: "Més sòl públic, més velocitat d'execució, més col·laboració públic-privada i més ajuts per a l'accés a l'habitatge. Aquest és el compromís del meu govern".

RESERVA PÚBLICA DE SÒL

Illa ha anunciat la creació d'una reserva pública de sòl per "ajudar els municipis a promoure el sòl disponible".

Aquesta reserva s'articularà a través d'una convocatòria de la Generalitat per construir promocions d'habitatge protegit de lloguer.

MOBILITZAR SOLARS

Ha explicat que la primera convocatòria serà el febrer del 2025 i que "mobilitzarà solars d'equipaments per destinar-los a habitatge per a col·lectius amb dificultats d'accés, com joves i persones grans".

"Tot el sòl disponible de la Generalitat de Catalunya passarà a integrar aquesta reserva pública de sòl. Es cooperarà amb l'Estat per transformar el sòl de la seva propietat en habitatge protegit", ha afegit.

AGILITZAR LA TRAMITACIÓ

En relació amb la velocitat d'execució de l'habitatge, Illa ha promès reduir en un 50% el temps d'entrega de les claus, de 100 a 50 mesos.

Ha detallat que ho farà "establint una llicència bàsica per agilitzar la tramitació" per iniciar obres de nova planta o de rehabilitació mentre es tramita la llicència urbanística.

Aquesta llicència s'obtindrà mitjançant un únic expedient que generarà la llicència bàsica i urbanística amb la presentació del projecte tècnic, la declaració de conformitat urbanística i altres documents essencials.

COMITÈ D'AGILITAT URBANÍSTICA

També ha avançat que el Govern crearà el "pla pilot d'un comitè d'agilitat urbanística per a la simplificació i l'agilitació de la tramitació gràcies a la coordinació institucional".

La Generalitat també finançarà amb una primera línia de 500 milions d'euros anuals, a través de l'Institut Català de Finances (ICF), totes les promocions de construcció d'habitatges protegits de lloguer, tant d'operadors públics com privats.

FONS PÚBLIC D'EMANCIPACIÓ

Illa també ha anunciat un "fons públic d'emancipació" dotat de 500 milions d'euros per finançar el 20% de les despeses de compra de 12.000 habitatges per a joves de menys de 35 anys, un ajut a retornar un cop pagada la hipoteca o amb la venda del pis.

"Incorporarem l'habitatge lliure al parc d'habitatge protegit de manera permanent i dotarem aquest pla amb 100 milions d'euros anuals durant 5 anys", ha dit.

A més a més, ha promès destinar 500 milions d'euros anuals del fons de la Generalitat a la concessió de 100.000 ajuts a famílies per al pagament del lloguer i per a la compra o lloguer anual de 1.700 habitatges de segona mà "per evitar desnonaments".

LLOGUERS DE TEMPORADA

Durant el seu discurs, Illa també s'ha compromès a actuar sobre la regulació d'ús dels habitatges de temporada i d'ús turístic "per posar fi a aquesta fuita, a aquesta via de fuita que augmenta el preu de l'habitatge".

"No puc deixar d'expressar la incomprensió cap als qui no han permès amb el seu vot contrari al Congrés dels Diputats la regulació dels lloguers de temporada", ha criticat.

Finalment, ha valorat que Catalunya ha estat "pionera en la regulació i ha posat en valor la llei catalana per a la regulació dels preus del lloguer a zones tensionades i ha reconegut el mèrit del govern de Pere Aragonès per frenar la pujada dels preus amb el marc legal.