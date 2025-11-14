Illa i Prohens aborden a Palma l'oficialitat del català a la UE i el finançament autonòmic

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la del Govern balear, Marga Prohens, han abordat l'oficialitat del català i el finançament autonòmic en la reunió que han mantingut a Palma aprofitant la visita del dirigent català a l'illa.
Segons han explicat fonts del Govern a Europa Press, en la trobada Illa ha defensat reforçar l'acció exterior conjunta per aconseguir que les llengües cooficials, també el basc i el gallec, esdevinguin oficials en les institucions europees.
Així mateix, tots dos han coincidit en la necessitat de millorar el finançament autonòmic i Illa ha remarcat que la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) és una "decisió necessària i solidària perquè totes les comunitats puguin dur a terme polítiques socials per a tota la ciutadania".
Les mateixes fonts indiquen que Illa i Prohens també han abordat els reptes de l'accés a l'habitatge, en què el president català ha sostingut que és un tema important per garantir la cohesió social i que, per això, és important complir la llei d'habitatge.
També ha reivindicat que Catalunya és un exemple que "demostra que la declaració de zones tensionades és una eina fonamental" per contenir els preus i contribuir a superar les dificultats que té la població per accedir a una llar.
IMMIGRACIÓ I COL·LABORACIÓ
D'altra banda, en matèria d'immigració, un altre dels assumptes tractats en la trobada, Illa ha defensat que acollir i integrar les persones migrants "no posa en perill la identitat, sinó que la reforça".
Finalment, a més de la col·laboració pel que fa a la llengua catalana, el president ha proposat a Prohens reforçar la col·laboració a través de l'Euroregió Pirineus Mediterrània per defensar els interessos comuns, com la pesca.