Illa prioritza l'habitatge, la seguretat i el finançament singular en el Pla de Govern

El document especifica que "la totalitat dels acords d'investidura" també formen part del pla

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat aquest divendres el Pla de Govern per a aquesta legislatura, que situa l'accés a l'habitatge, la transició energètica, la seguretat, l'autogovern i el finançament singular com les principals prioritats del seu executiu.

El Consell Executiu preveu aprovar dilluns --en l'última reunió de l'any-- el document amb 260 mesures concretes i emmarcades en 5 prioritats: prosperitat compartida basada en el coneixement, millorar la qualitat de vida i l'accés a l'habitatge; transició energètica, ambiental i verda; equitat social, igualtat, feminisme i benestar; bon govern, seguretat i millora dels serveis públics; i autogovern efectiu i finançament singular.

El document especifica que el Govern també assumeix i incorpora al Pla de Govern les mesures pactades en els acords d'investidura entre el PSC i ERC i els Comuns també, i fonts de l'executiu han descartat canvis en aquest full de ruta fins i tot encara que no s'aprovin els pressupostos, escenari que no contemplen.

PROSPERITAT I HABITATGE

Amb l'objectiu de recuperar el lideratge econòmic, impulsar la reindustrialització i la creació d'ocupació, el Govern planteja acordar un nou Pacte Nacional per la Indústria per als anys 2026-2030; un pla per reduir la càrrega administrativa en les empreses, i impulsar la captació de fons europeus i de "projectes estratègics en R+D+I".

Sobre habitatge, el pla contempla la construcció de 50.000 habitatges protegits de lloguer anunciats per Illa i mesures de rehabilitació i compra d'habitatge; aplicar l'índex de preus del lloguer i mesures com un pla de barris, la modernització de les escoles amb 120 noves construccions i grans inversions, a més de millorar el confort climàtic a 2.530 centres educatius.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

En l'àmbit de transició energètica, el Govern es compromet a garantir el 50% de la producció elèctrica amb energies renovables amb la instal·lació de 5.000 MW d'energia eòlica i 7.000 MW de fotovoltaica; a més de l'ampliació i la construcció de noves dessalinitzadores i plantes potabilitzadores i d'impulsar un pla per al vehicle elèctric i una nova llei de residus.

També s'incrementarà la connectivitat de l'Aeroport de Barcelona "protegint les seves àrees naturals", es constituirà l'empresa mixta per a la gestió de Rodalies després de la transferència de la xarxa, i s'impulsaran els projectes de Rodalies Lleida i el tram-tren a Tarragona, a més de l'estudi de nous projectes ferroviaris.

BENESTAR I EDUCACIÓ

El Govern es marca com una prioritat revertir els mals resultats en educació amb un pla específic i, també, col·laborant amb l'OCDE, i dibuixa un increment del finançament de les escoles infantils fins a assolir la gratuïtat de l'educació 0-3 anys.

També contempla aconseguir en un 90% dels casos que s'atengui en menys de 48h els pacients de l'atenció primària i comunitària; impulsar el nou Hospital Clínic de Barcelona i el nou Campus de Salut Trueta de Girona, entre altres equipaments de salut; fer efectiu el traspàs de l'ingrés mínim vital (IMV) i reformar la renda garantida de ciutadania (RGC); i crear la Comissaria General de la Dona per prevenir i acompanyar les víctimes de violència masclista.

SEGURETAT I SERVEIS PÚBLICS

Fonts de l'executiu avisen que volen "parlar molt de seguretat", i que així ho reflecteixen en el pla, que recull l'acord de la Junta de Seguretat per augmentar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents el 2030, a més de crear noves unitats judicials per reduir la multireincidència, més enllà dels 5 jutjats nous de Barcelona acordats amb el Govern central.

També formen part d'aquest bloc de mesures les referents a la reforma de l'administració de la Generalitat, amb la voluntat d'estendre l'avaluació de polítiques públiques, un pla de transformació digital i una nova llei d'ocupació pública i un decret per a la direcció pública professional.

AUTOGOVERN I FINANÇAMENT SINGULAR

Negociar el nou sistema de finançament singular és la principal mesura del bloc de prioritats sobre l'autogovern i el finançament, i analitzarà les propostes que es formulin per implementar noves competències que assumeixi la Generalitat.

El Govern també desplegarà la llei de l'Estatut de Municipis Rurals i l'Agenda Rural, i impulsarà la llei de governs locals i la llei de finances locals, i també contempla el desenvolupament d'una fiscalitat verda, el compromís que Catalunya sigui un "actor proactiu" en les institucions europees, i l'elaboració d'un pla estratègic per a l'aprenentatge del català en adults.

ACORDS D'INVESTIDURA

Més enllà de les mesures planificades pel Govern, el pla especifica en una nota final que el Pla de Govern i els plans departamentals que es desenvolupin posteriorment incorporen "la totalitat dels acords d'investidura" als quals el PSC va arribar amb ERC i els Comuns.

Fonts del Govern consideren que l'aprovació de les mesures del pla que requereixin el vistiplau del Parlament podran ser acordades amb els socis d'investidura i que no contemplen majories alternatives, més enllà que buscaran el màxim consens en qüestions "de país".

Altres mesures com el traspàs de les competències en immigració a la Generalitat pactades entre el PSOE i Junts no estan incloses, argumenten aquestes mateixes fonts, perquè no és quelcom que estigui tancat encara.

PRESSUPOSTOS

Descarten que l'aprovació dels pressupostos condicioni l'acció de l'executiu dibuixada en el pla, i no contemplen cap altre escenari que s'aprovin: "No s'entendria que després dels acords d'investidura no tinguéssim pressupostos", valoren fonts de l'executiu.

Per això, auguren acords durant el pròxim semestre en aspectes clau per a ERC com la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) o el finançament singular.

La literalitat del pla expressa que ha de servir per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya a Espanya que s'ha vist disminuït recentment, i tot i que el Govern sosté que el punt de partida no els satisfà fruit de la inestabilitat dels últims anys, volen incorporar mirada llarga i estabilitat i demanen "confiar en les potencialitats" de Catalunya, segons expressa Illa en el pròleg del document.