Illa prioritza les llistes de dependència i les places residencials en l'atenció a la gent gran

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha esmentat la reducció dels temps d'espera en les llistes d'atenció a la dependència i la creació de més places residencials entre les principals prioritats del Govern en atenció a la gent gran.
Ho ha manifestat en la seva intervenció durant la recepció que ha ofert al Palau de la Generalitat amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que es commemora aquest dijous, juntament amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, i representants del Consell de la Gent Gran de Catalunya.
ENFOCAMENT ASSISTENCIAL
Illa ha recordat la posada en marxa per part de l'executiu del Pla Cura per reduir els temps d'espera en dependència, que es tracta d'un pla per "passar d'un enfocament administratiu a un d'assistencial".
El 2027, l'objectiu és reduir d'uns 2 anys a 2 mesos els temps d'espera de les persones que sol·liciten ajudes per a la dependència: "Mai no és fàcil canviar aquestes coses perquè hi ha una inèrcia que costa molt, però estem aconseguint resultats", i ha dit que es tracta no només de viure més anys, sinó amb més qualitat de vida.
PLACES RESIDENCIALS
Sobre les places residencials, ha insistit en l'anunci que va fer aquest dimecres durant el debat de política general del Parlament segons el qual s'arribarà a les 20.000 places residencials el 2030, mitjançant la creació de residències i més concertació amb centres privats.
Una altra prioritat és l'aprovació de la llei de la gent gran que, ha assenyalat, no depèn estrictament del Govern, sinó del Parlament, però té interès que tiri endavant com més aviat millor.
"Perquè pugui quedar reflectit en una llei com a Catalunya, per decisió del seu Parlament, reconeix uns drets específics a la gent gran i quin tractament vol donar a la gent gran", ha afirmat.
CANVIS "SUBSTANCIALS"
Illa ha transmès el seu agraïment a la gent gran i ha sostingut que una societat que no sàpiga respectar la gent gran i la seva saviesa acumulada ho té "difícil" per saber cap on anar.
Ha dit que en un món com l'actual, que veu "una mica boig" i amb canvis molt substancials, cal aprendre sobre com la gent gran també s'ha sabut adaptar als canvis que han afectat les seves generacions.
MAGDA BES
Per la seva banda, la vicepresidenta segona del Consell de la Gent Gran de Catalunya, Magda Bes, ha agraït les polítiques per a la tercera edat que ha impulsat el Govern, i la transformació que vol impulsar Illa, tot i que ha apuntat que els passos són lents "perquè s'havia fet molt poc abans".
S'ha mostrat confiada que s'avançarà més ràpid, i ha avisat: "Si d'una cosa no se'n salva ningú és que, amb sort, s'envelleix, i s'ha de prendre l'envelliment amb ganes i amb il·lusió, que és la millor medicina que es pot prendre".