Illa sobre la 'prioritat nacional' de PP i Vox: Perjudica "la convivència i la seguretat"

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat el pacte del PP i Vox a Extremadura i Aragó sobre la 'prioritat nacional' en la concessió d'ajuts socials i ha advertit que pot crear ciutadans de primera i de segona: Perjudica "la convivència i la seguretat", ha dit.
Ho ha dit en l'acte de presentació dels resultats de la implantació del Pla de xoc contra la multireincidència, al Palau de la Generalitat, en el qual han intervingut el Ministre de Justícia, Félix Bolaños; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
"Perjudiquem la convivència i també la seguretat. Creant ciutadans de primera i segona, amb prioritats nacionals, que diuen alguns, perjudiquem la convivència i perjudiquem la seguretat", ha dit Illa.
I ha afegit: "El que reforça la seguretat és que hi hagi una societat cohesionada, amb els mateixos drets i els mateixos deures. Posant èmfasi en les dues coses. En els drets i en els deures. No comencem a distingir. És un camí enormement equivocat".
D'altra banda, ha recordat que el món viu uns moments d'angoixa davant tots els canvis tecnològics que s'estan produint, però ha advertit: "Canviaran més coses, sí, però al costat dels riscos també hi ha oportunitats".
DIADA DE SANT JORDI
De fet, ha expressat que aquesta és la primera oportunitat que ha tingut per pronunciar-se després de la diada de Sant Jordi, que va ser una "demostració de gran altura" cívica que es va produir en un dia magnífic sense cap incident, i amb un gran esforç del sector de llibreters, floristes, sectors públics i membres de les forces i cossos de seguretat.
"Vam posar per davant els llibres, les roses i la convivència. Enviant un missatge pertinent i potent a tothom. Catalunya endins i Catalunya enfora. La nostra veritable prioritat", ha subratllat Illa.