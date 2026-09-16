Illa preveu reunir-se la setmana vinent amb els grups al Parlament per tractar el pacte educatiu

LA ZARZA (BADAJOZ), 16 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, preveu reunir-se la setmana vinent amb els grups al Parlament per treballar en el pacte educatiu a Catalunya que ha anunciat aquesta setmana.
"La setmana vinent crec que és la setmana adequada", ha apuntat aquest dimecres en unes declaracions als mitjans durant una visita a La Zarza (Badajoz), en el marc del seu viatge a Extremadura.
Ha afegit que probablement serà després de la compareixença al Parlament, dimecres vinent, quan abordarà l'error en les proves PISA.
Ha dit que pretenen que aquestes reunions siguin tan aviat com sigui possible perquè els hi dona "molta importància", tot i que no serà possible aquesta setmana.
"Convocarem, com sempre hem fet, tots els representants dels grups parlamentaris, alguns d'ells, almenys en les rondes que he fet fins ara s'han autoexclòs. Això és una decisió que han de prendre ells", ha afegit.