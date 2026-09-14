Illa preveu mobilitzar 2.500 milions per climatizar totes les escoles públiques catalanes en 5 anys

Kike Rincón - Europa Press
Destinarà 58 milions a climatizar residències públiques i es facilitaran préstecs a privades i socials
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern mobilitzarà fins a 2.500 milions d'euros per climatizar totes les escoles públiques de Catalunya (2.530 centres) en els propers 5 anys, per al curs 2031-2032.
"Per al curs 2030-2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país", ha anunciat en la conferència que ha pronunciat aquest dilluns amb motiu de l'equador de la legislatura al Museu Marítim de Barcelona.
Ha afirmat que molts centres sofreixen "anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que els mestres i els alumnes mereixen" i que per això presenten un pla amb recursos i un calendari concret.
El president es va comprometre a presentar un pla de climatització la setmana passada, el dia abans de l'inici del curs escolar i enmig del conflicte educatiu obert el curs passat i que encara segueix en marxa, i que també s'impulsaria l'adequació climàtica de centres residencials.
1 DE CADA 4 ANTERIOR A 1960
El Departament d'Educació gestiona actualment 2.530 centres educatius públics, el 26,5% dels quals construïts abans de 1960 i el 70% anteriors a 2007, quan va entrar en vigor el reglament d'instal·lacions tèrmiques, per la qual cosa el pla pretén climatizar els centres que actualment tinguin deficiències en aquest àmbit.
Per a aquest curs, el Govern ja va engegar a l'abril un pla de xoc de 20 milions per a instal·lació de ventiladors i altres actuacions de millora immediates per 392 centres.
El pla anunciat per Illa va més enllà i incorporarà elements de climatització integral als centres, però no inclou els centres de la ciutat de Barcelona, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) i que tenen el seu propi pla, ni els centres que actualment estan en mòduls prefabricats i que ja estan climatizados.
100 CENTRES PRIORITARIS
D'entrada, durant el curs 2027-2028 s'actuarà amb 100 milions en 100 centres educatius "prioritaris" a través d'Infraestructures.cat, mitjà propi de la Generalitat.
S'han prioritzat aquells en àrees geogràfiques amb temperatures més extremes de fred i calor, tenint en compte que hi hagués centres de les diferents demarcacions catalanes, i en funció del nivell de vulnerabilitat dels alumnes d'aquests centres.
EL PAPER DELS MUNICIPIS
La resta de centres es climatizará a través de dues vies: a través dels ajuntaments amb fons de la Generalitat, o directament a través de la Generalitat amb inversió pròpia o mitjançant col·laboracions publicoprivadas.
Respecte a la primera via, aquest any s'obrirà una convocatòria per als ajuntaments que tinguin interès a assumir l'execució de les inversions per climatizar els centres, i la Generalitat retornarà les inversions realitzades pels ajuntaments com a tard el 2037.
Aquells ajuntaments que ja tinguin fons podran fer ells mateixos l'execució, i la Generalitat retornarà els fons íntegrament; i aquells que no tinguin capacitat actualment per assumir les inversions, podran demanar un crèdit a l'Institut Català de Finances (ICF) amb interès subvencionat per la Generalitat, que també assumirà el cost de l'obra.
Una vegada el Govern conegui quin és el nivell d'interès dels ajuntaments per climatizar els centres dels seus municipis, s'activarà la segona via, amb mesures per atendre a la resta de centres a climatizar mitjançant col·laboracions publicoprivadas, a més de la inversió directa del Departament.
Tot això es materialitzarà a través de dos acords del Consell Executiu d'aquest dimarts.
ÀMBIT RESIDENCIAL
Illa també ha anunciat que prendran mesures per climatizar centres residencials, i fins al 2031 s'intervindrà en 51 residències de titularitat pública amb 58 milions d'euros de la Generalitat.
En paral·lel, s'articularan mesures per col·laborar en la climatització de centres d'iniciativa privada o d'iniciativa social que tinguin places concertades amb l'administració.
Així, el 2027 el Govern mobilitzarà 50 milions per bonificar part dels interessos de préstecs que adquireixin aquests centres residencials per climatizar els centres, mesura que l'Executiu preveu que pugui ajudar a climatizar entre 40 i 45 centres privats o del tercer sector amb places públiques.