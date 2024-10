Illa preveu que "ben aviat" hi haurà notícies sobre l'ús del català en les institucions europees

Assegura que dedicaran tots els esforços i recursos perquè hi hagi "millores tangibles" en seguretat

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha vaticinat aquest dimecres que "ben aviat" hi haurà notícies sobre l'ús del català en les institucions europees.

Així ho ha assegurat en la sessió de control en el ple del Parlament arran d'una pregunta del president d'ERC a la cambra, Josep Maria Jové, sobre la "reculada" de l'ús social del català en què ha instat Illa a promoure mesures per defensar la llengua.

Després d'assegurar que coincideix amb el diagnòstic de Jové, Illa ha precisat que han traçat un pla per revertir la situació de l'ús social del català i que estan treballant per impulsar un pacte per la llengua que vol que tingui "el màxim suport" dels grups de la cambra.

No obstant això, el president parlamentari d'ERC l'ha avisat que, per fomentar i promoure el català, cal tenir clars quins són els seus companys de viatge: "Si són els que la defensen i l'hem defensat sempre, fins i tot en la clandestinitat, o si són els que promouen denúncies contra l'escola catalana. L'elecció no és neutral, les fotos no són neutrals".

"Jo ja he fet l'elecció. L'elecció és la defensa dels drets lingüístics de tots, en particular dels catalanoparlants", ha subratllat Illa, després de defensar que tothom té dret a ser atès des dels serveis públics en català i que la llengua ha de ser una eina d'integració i cohesió social, entre altres qüestions.

També ha destacat la importància d'incrementar l'oferta de cursos per aprendre la llengua, d'impulsar-la en l'àmbit audiovisual i, a Europa, ha afirmat que estan perquè el català pugui ser present a les institucions europees: "Crec que ben aviat podrem tenir notícies en aquest sentit".

SEGURETAT

Per part del PP, el seu portaveu Juan Fernández ha considerat que Catalunya pateix "un greu problema d'inseguretat ciutadana" després de la constitució dimarts del Comitè Nacional de Seguretat i Justícia, que va abordar un pla per lluitar contra la multireincidència, l'atenció a la víctima i la descongestió de la justícia.

Segons Illa, dedicaran tots els esforços i recursos perquè hi hagi "millores tangibles" en aquest àmbit, i per això ha demanat fer diagnòstics acurats, donar suport a les forces i cossos de seguretat, incrementar el nombre d'efectius i organitzar dispositius especials en coordinació amb l'àmbit policial i de justícia.

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha preguntat per l'"emergència social" que, a parer seu, hi ha a Catalunya, sobre la qual el president de la Generalitat ha reivindicat les polítiques que estan duent a terme perquè hi hagi una prosperitat compartida, ha dit.

"MATEIXOS DRETS I DEURES"

"Tothom que ve a viure i millorar Catalunya té els mateixos drets i deures", ha defensat Illa, que ha retret a Garriga el seu rebuig a reunir-se amb ell perquè considera que amb això menysprea la institució de la Generalitat.

La dirigent d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha criticat les subvencions que rep la fundació Ibn Batuta, una entitat sense ànim de lucre, destinada a la divulgació cultural i social entre els països àrabs i Europa, a més de la promoció de la diversitat, recull el seu web.

Illa ha rebatut que la societat europea i occidental és oberta i plural, i ha defensat que tothom té dret a promoure el seu sentiment cultural, com han fet els catalans que viuen en altres indrets del món: "Això és Europa, això és Catalunya i això és Ripoll", ha resolt a la també alcaldessa d'aquesta localitat.

Al diputat del PSC Ferran Pedret, que li ha preguntat pel Comitè Nacional de Seguretat i Justícia, el president de la Generalitat li ha fet un balanç positiu de la trobada i ha explicat els seus objectius.