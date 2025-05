Illa presentarà aquest divendres a Saragossa el seu pla econòmic i visitarà les instal·lacions de bonÀrea

No es preveu una reunió amb Azcón, mentre que la setmana passada es va reunir amb Chivite a Navarra

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, viatjarà aquest divendres a Saragossa per pronunciar una conferència sobre el pla econòmic del Govern, i visitarà les instal·lacions del centre alimentari del grup bonÀrea a Épila (Saragossa).

La ministra d'Educació i Formació Professional i líder del PSOE d'Aragó, Pilar Alegría, intervindrà a l'inici de la compareixença davant d'empresaris i representants institucionals i de la societat civil aragonesa, ha informat el Govern en un comunicat.

La visita a Aragó s'emmarca en l'objectiu d'Illa de visitar les comunitats autònomes per explicar "la seva visió d'Espanya, que és la defensa d'una Espanya plural i diversa".

En aquesta ocasió no està prevista una visita amb el president d'Aragó, Jorge Azcón, del PP, a diferència de la que va tenir amb la presidenta de la Comunitat Foral de Navarra, María Chivite, del PSOE.

Des que és president, Illa s'ha reunit amb el president d'Astúries, Adrián Barbón (PSOE); el lehendakari, Imanol Pradales (PNB), el president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo (CC), i Chivite (PSOE), mentre que no ho ha fet amb cap del PP.

En una entrevista dilluns passat a La 2 i Ràdio 4, preguntat textualment per si tenia previst fer-ho amb altres presidents, va afirmar: "Aquest divendres vaig a Navarra. També tinc previst anar a Aragó aquest mes de maig, si no em confonc, o primers de juny. Sí, jo em vaig comprometre a recórrer Espanya aquest any, i ho estem agendant i ho estem fent, sí".