Illa presentarà aquest dimarts el Pla Brussel·les perquè Catalunya "ocupi el lloc que li correspon"

Està "disposat a assumir les competències que s'acordin" entre Junts i PSOE en immigració

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquest dimarts presentarà el Pla Brussel·les juntament amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que servirà perquè Catalunya "ocupi el lloc que li correspon a Europa, amb voluntat no només d'estar, sinó d'oferir solucions i participar activament de les institucions europees".

Ho ha dit aquest dilluns a la tarda en el 'Foro de Vanguardia' a l'Auditori MGS de Barcelona, on l'han entrevistat els periodistes Ramon Rovira (Grup Godó), Lola García (La Vanguardia) i Jordi Basté (Rac1), on ha sostingut que vol una "Catalunya influent que no només estigui al cas dels dossiers a Europa, sinó que pugui influir".

El Govern aprovarà aquest dimarts en el Consell Executiu aquest Pla Brussel·les com una "estratègia per defensar els interessos de Catalunya en el disseny de polítiques i el finançament" europeu, després del que el dimecres Illa assistirà a Brussel·les al plenari del Comitè Europeu de les Regions.

OFICIALITAT DEL CATALÀ

El president ha detallat que aquest pla també buscarà "sumar esforços amb el Govern per aconseguir l'oficialitat del català", i també per aconseguir un marc europeu per regular l'habitatge, reforçar la reindustrialització i la competitivitat, així com la capitalitat euromediterránea de Barcelona, ha detallat.

"No anirem a Brussel·les com aquell que es va a l'altra punta del món, anirem amb la quotidianitat amb la que es va a Madrid. Tan important és tenir presència a Madrid com tenir presència a Brussel·les", ha subratllat Illa sobre el seu viatge el dimecres i dijous.

També ha assenyalat que, després de la victòria de Donald Trump en les eleccions a Estats Units, la UE ha de "prendre les regnes de la seva destinació" i prendre les seves pròpies decisions, alguna cosa en el que creu que Catalunya també pot contribuir.

FINANÇAMENT

El president català ha explicat que el Govern està treballant per desplegar el finançament singular, que va pactar amb ERC en el marc de la investidura, i ha detallat que la seva consellera d'Economia, Alícia Romero, està seguint el treball que està fent el grup d'experts que el Govern ha designat.

"Ens han de fer un calendari molt precís", ha afirmat Illa, que ha assegurat que ERC en cap moment ha plantejat deixar de ser solidaris en el sistema de finançament, després del que ha insistit que el seu model no va contra ningú.

"Si haguéssim acordat millorar el finançament de Catalunya en un euro en 2025, un altre euro en 2026 i un altre en 2027, 3 euros en 3 anys, alguns dirien el mateix que diuen ara, que trenquem Espanya", ha criticat Illa.

IMMIGRACIÓ

En matèria d'immigració, Illa ha apostat per impulsar polítiques migratòries "sense mirar a les enquestes i tenint clars els valors", i ha subratllat que les persones que venen de fora no posen en risc la identitat de Catalunya sinó que l'enriqueixen.

Sobre les negociacions amb Junts perquè Catalunya tingui més competències en matèria migratòria, Illa ha assegurat que està seguint aquestes converses i està "disposat a assumir les competències que s'acordin".

"Crec que tenim recursos i capacitat per fer-ho", ha assegurat, i ha assenyalat que la Generalitat no pot ser l'única que tingui totes les competències, ni tampoc el Govern, després del que ha apostat per aplicar la normativa europea.