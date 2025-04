Illa presenta el seu pla per fer front als aranzels: "Tot el que no fem avui, ho pagarem demà"

"Qui vulgui actuar en solitari, crec sincerament que va per mal camí", sosté

BARCELONA, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat aquest dilluns el Pla Responem del Govern, que mobilitza 1.500 milions d'euros per fer front als aranzels impulsats pels Estats Units: "Tot el que no fem avui, ho pagarem demà".

En una declaració institucional al Palau de la Generalitat després de reunir-se amb els agents socials i econòmics, Illa ha dit que l'objectiu del pla és protegir i enfortir el teixit empresarial i agrícola de Catalunya i els llocs de feina que generen, a més de "rellançar l'empresa catalana al món i captar tantes inversions estrangeres com sigui possible".

"Estem decidits a convertir aquesta situació que estem vivint en una oportunitat", ha sostingut el president, que ha instat a actuar en coordinació amb el Govern central i amb la Unió Europea.

Ha afirmat que és temps d'aliances i de coordinació institucional per ser més eficaços: "Qui vulgui actuar en solitari, crec sincerament que va per mal camí i que no obtindrà l'èxit que persegueix".

Illa ha posat en valor la reunió amb agents socials i econòmics i el Consell de Cambres, i ha apuntat a la reunió que mantindrà el Govern aquest mateix dilluns a la tarda amb el conjunt de partits polítics catalans, després de la qual l'executiu crearà una comissió de seguiment del pla que vetllarà per la seva implementació.

"DECISIÓ INJUSTA I INJUSTIFICADA"

Illa ha assegurat que les mesures del president dels Estats Units, Donald Trump, es basen en "una decisió injusta i injustificada", a més d'unilateral i profundament insolidària, i basada en falsedats, en les seves paraules,

Així, ha assenyalat que les dades econòmiques i comercials aportades per Trump "no responen a la realitat, o bé són fruit d'una com a mínim interpretació discutible i tergiversada".

"Cap circumstància del context global ni cap actuació de les relacions internacionals entre els Estats Units i la Unió Europea justifica l'actuació de l'administració Trump", ha afegit.

1.500 MILIONS EN CRÈDITS I AJUTS

La Generalitat mobilitzarà 1.500 milions d'euros en crèdits i ajuts per fer front als aranzels imposats per Trump a la Unió Europea.

En concret, l'administració catalana destinarà 300 milions d'euros a activar línies d'ajuts des dels pressupostos ordinaris de la Generalitat.

Segons el Govern, l'aranzel del 20% afectaria el total dels 4.351,4 milions d'euros de les exportacions catalanes als Estats Units i a 3.161 empreses catalanes exportadores als Estats Units.

"És un pla dissenyat per ser flexibles i reestructurar els recursos i mesures a la conjuntura que estem vivint en aquests moments", ha sostingut Illa, que ha afirmat que el Govern protegirà cada empresa i treballador que es pugui veure afectat.

El president ha subratllat que el pla presentat aquest dilluns encara té "molts elements d'incertesa" i que s'anirà adaptant conforme vagin evolucionant els esdeveniments.