Illa presenta el projecte de la variant d'Olot i Les Preses (Girona): "El país no pot quedar aturat"

Afirma que aquesta variant suposa un "nou paradigma"
GIRONA, 28 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte tenir confiança per prendre decisions i tirar endavant projectes com la variant d'Olot i Les Preses (Girona) perquè "el país no pot quedar aturat".
Ho ha dit a la presentació del projecte de la variant, que preveu connectar les carreteres A-26 i C-37, junt amb la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, i el director general d'Infraestructures i Mobilitat, David Prat.
Illa ha subratllat que governar requereix prendre decisions: "Governar és decidir, escoltar a tothom, com hem fet, però al final hem de prendre decisions" perquè Catalunya avanci.
VARIANT
Ha defensat que el projecte d'aquesta variant suposa un "nou paradigma", amb un 40% de la variant soterrada i una inversió de 470 milions d'euros que, afirma, serà una de les més importants d'aquest mandat.
Ha assegurat que "val la pena fer aquest esforç" i tenir paciència durant els prop de 5 anys que està previst que duri l'obra perquè, assenyala, transformarà la comarca i millorarà la viabilitat i connectivitat de la mateixa.
A més, ha destacat que aquesta és una obra planificada amb criteris de "excel·lència" i s'han encarregat els menors estudis per garantir la preservació del territori i un aqüífer a la zona.
INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES
Ha remarcat que per "generar prosperitat" s'ha de seguir invertint en infraestructures i ha destacat altres projectes de mobilitat com la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines (Barcelona), la B-40 entre Sabadell i Terrassa (Barcelona) i el tramvia del Camp de Tarragona.
"Aquí tenim molt treball per fer, sobretot en l'àmbit de Rodalies i en l'àmbit aeroportuari", ha afegit.
PANEQUE
Per la seva banda, Paneque ha dit que el desenvolupament de Catalunya no pot passar per sobre del territori i ha afegit que els projectes que no modulen bé l'equilibri entre la infraestructura i l'impacte sobre el medi natural no són "raonables ni són compatibles".
Així, ha reivindicat que aquesta variant té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels ciutadans d'aquestes localitats i millorar l'activitat econòmica a la comarca, a més de "mantenir i preservar" l'entorn.
PRAT I ARBÓS
Prat, que ha explicat els detalls tècnics del projecte, ha posat en valor la construcció d'un fals túnel en la variant que permetrà soterrar la circulació en alguns punts així com respectar els usos agraris a la zona, i ha defensat que aquesta és una variant de "nova generació" el projecte de la qual ha tingut en compte elements com la integració paisatgística i el respecte pel mitjà.
Sobre l'obra, ha detallat que s'adjudicarà en 5 lots, i que hi ha altres actuacions d'integració urbana, carrils bici i altres elements no directament relacionats amb la variant als quals es dedicaran 6 projectes de mesures compensatòries i complementàries per valor d'uns 20 milions d'euros.
Arbós ha sostingut que aquest projecte permetrà millorar la vida i la salut de les persones i ho ha qualificat com una "oportunitat històrica".