Illa, en la presa de possessió de Raúl Moreno: "És un canvi de conseller, no de polítiques"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat en l'acte de presa de possessió de Raúl Moreno com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo: "És un canvi de conseller, no de polítiques".
En un acte al Palau de la Generalitat, que ha comptat amb la presència del president del Parlament, Josep Rull, els consellers de la Generalitat (excepte la de Salut, Olga Pané) i diputats del Parlament, Illa ha agraït la feina de Martínez Bravo, que torna a l'àmbit acadèmic, i ha felicitat el nou conseller.
Illa, després que Moreno prometés el càrrec, ha volgut enviar un "missatge d'estabilitat i de continuïtat", i ha dit que les polítiques que desenvolupa el Govern en aquest àmbit continuaran en la mateixa línia que fins ara.
El president ha fet una "defensa encesa" del servei públic en un món regit pel guany material i la immediatesa, entès com un bé comú i que es pot fer des de diferents àmbits i perspectives.
Illa ha volgut reivindicar la política com un servei públic: "M'agradaria que fos més comú, que persones amb trajectòries professionals d'excel·lència en àmbits de l'acadèmica, digui que para i es dediqui un temps al servei públic des de la política".
"Sense institucions, sense política entesa com a servei públic no avança un país", ha subratllat el president de la Generalitat.
BIOGRAFIA DEL NOU CONSELLER
Moreno (Santa Coloma de Gramenet, 1978) ha estat secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió des de l'agost del 2024, està graduat en Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i té una llarga trajectòria vinculada a les polítiques socials.
Va començar la seva trajectòria professional entre 1997 i 2003 amb implicació en el teixit associatiu, en diverses entitats socials orientades a la participació juvenil, la dinamització cultural i la promoció de projectes comunitaris, i posteriorment va treballar en l'àmbit privat.
El 2003 va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, iniciant una etapa de 12 anys al govern municipal, en què va assumir funcions com a regidor d'Infància i Joventut, tinent d'alcalde d'Urbanisme i Via Pública i tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies.
Va ser elegit diputat del Parlament el 2015, on ha exercit durant quatre legislatures, i durant 9 anys va ser portaveu de la Comissió de Drets Socials i portaveu adjunt del Grup Parlamentari PSC-Units durant el mandat de Salvador Illa com a líder de l'oposició.
En aquest període va ser ponent de la llei de la renda garantida de ciutadania i va exercir com a ponent relator de la llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari o de la llei del tercer sector social, a més d'impulsor de la llei de la gent gran que es troba en debat parlamentari.
Durant el mandat de Martínez Bravo com a consellera i Moreno com a secretari general, el departament ha impulsat el Pla Cura sobre dependència, ha abordat la reforma de l'antiga Dgaia i ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la pobresa infantil 2025-2030, entre altres mesures.