Illa prepara aquest dijous a Lió (França) el traspàs dels Quatre Motors Per a Europa

La regió d'Alvèrnia-Roine-Alps assumirà de Catalunya la presidència de l'aliança
BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà aquest dijous amb el president del consell regional d'Alvèrnia-Roine-Alps, Fabrice Pannekoucke, a Lió (França), abans que aquesta regió francesa assumeixi la presidència de l'associació de cooperació dels Quatre Motors per a Europa, que ostenta Illa des de fa una mica més d'un any.
Es tracta d'un viatge breu del president a la ciutat francesa per a aquesta reunió, que servirà per fer balanç de la presidència catalana i la futura presidència de la regió francesa a partir del juny, i també per a una visita al Campus Région du Numérique, un parc tecnològic amb empreses, universitats i centres de formació del govern regional.
Els Quatre Motors per a Europa és una xarxa de cooperació formada per Catalunya, Baden-Württemberg, la Llombardia i Alvèrnia-Roine-Alps que Catalunya ha presidit rotatoriament aquest any sota el lema 'Els Motors de la Brúixola: la contribució de les regions al debat sobre el futur model econòmic i social d'Europa'.
Durant aquest any, la presidència catalana ha posat el focus en el paper de les regions a la Unió Europea amb l'objectiu d'"augmentar la incidència política" de les quatre de l'aliança, i per això han impulsat posicionaments conjunts sobre diversos assumptes, com per exemple contra la política aranzelària dels Estats Units.
A més, el Govern assegura que els grups de treball han tingut una "elevada activitat" en àmbits com la innovació, la descarbonització, l'autonomia estratègica i l'economia inclusiva.