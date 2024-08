Illa pren possessió com a president de la Generalitat amb l'objectiu d"unir i servir"

El socialista destaca la "responsabilitat exemplar" del seu predecessor Pere Aragonès



BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

El socialista Salvador Illa ha pres possessió cap a les 12.10 d'aquest dissabte com a 133 president de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d"unir i servir", després de jurar el càrrec i rebre per part del president sortint, Pere Aragonès, la medalla de la presidència.

"El meu principal objectiu és governar tan ben com sàpiga per a tots. De tots i totes les catalanes és la institució, i de tots i totes les catalanes ha de servir la institució", ha expressat Illa en el seu discurs immediatament després de prendre possessió.

Acompanyat pel president sortint, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Josep Rull, Illa ha remarcat que la seva legislatura es basarà en "unir i servir", respectant la diversitat de Catalunya i desplegant, diu, polítiques públiques per cohesionar la societat i generar prosperitat.

Illa ha remarcat que "Catalunya és terra d'acolliment, Catalunya és solidària", i ha dit que la defensa de la llengua catalana, textualment, no és contra ningú ni per perjudicar a ningú.

Amb això, ha agraït la presència en la presa de possessió de cinc ministres del Govern central; del president d'Astúries, Adrián Barbón, i de la presidenta de Navarra, María Chivite, que ha valorat com un "signe de respecte mutu i de voluntat de treball compartit".

ARAGONÈS "EXEMPLAR"

També ha dit que Aragonès ha mostrat una "responsabilitat exemplar" per fer el traspàs de funcions de la millor manera possible, una cosa que, segons diu, reflecteix que la institució de la presidència està per sobre dels mandats limitats en el temps que exerceixi cada president.

"Assumeixo il·lusionat i honrat aquesta responsabilitat, i també amb la humilitat de qui vol ser després d'avui el primer servidor públic de Catalunya", ha reiterat, i ha afegit que assumeix les seves funcions com a continuació de tots els anteriors presidents catalans, citant un en un a Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès.

RULL I ARAGONÈS

Illa ha pres possessió des del Palau de la Generalitat, amb Aragonès a la seva dreta i Rull a l'esquerra.

Rull ha estat l'encarregat d'obrir l'acte, amb la lectura de la resolució que reitera el resultat del ple d'investidura d'aquest dijous celebrat en el Parlament i l'elecció d'Illa com a nou president català.

Després d'això, Aragonès ha entregat a Illa la medalla de la presidència de la Generalitat, per donar pas després al discurs de presa de possessió.