Illa pregunta a Fernández (PP) si vol normalitzar Catalunya i defensa la seva reunió amb Puigdemont

Assegura que membres del PP també s'han trobat amb Junts
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha preguntat aquest dimecres al líder del PP català, Alejandro Fernández, si vol la normalització a Catalunya i ha defensat la seva reunió amb l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont.
"La pregunta no és si està o no normalitzada. La pregunta és vostè vol que es normalitzi?", li ha dit en el torn de rèplica al discurs de Fernández durant la segona sessió del debat de política general (DPG) al Parlament.
Després de defensar que Catalunya té dret a mirar endavant, li ha recriminat que sembli que "trobi a faltar el 2017", a més de constatar que Puigdemont i l'exconseller i diputat de Junts Lluís Puig no poden tornar i assistir a la cambra perquè no se'ls aplicala l'amnistia.
Segons Illa, no es pot demanar respecte i convivència als catalans mentre ell no es pugui asseure amb l'expresident català en dependències oficials de la Generalitat: "Quin mal pot fer que parlem? Jo vaig explicar aquesta reunió, la vaig fer pública", ha dit en referència a la trobada que van mantenir un mes enrere.
"Jo sé que vostè ha tingut reunions amb Junts. Em sembla bé que les hagi tingut. Jo les he explicat i les he fet públiques. És la diferència entre vostè i jo", ha apuntat el president català, que després ha matisat que, si no va ser Fernández, van ser persones del seu partit les que es van trobar amb la formació de Puigdemont.
Sobre el PP català, ha qüestionat que sigui una formació de centre dreta, liberal, constitucional i europeista --"ja m'agradaria que fos així perquè el país ho necessita"-- després de defensar les polítiques que ha impulsat al capdavant del Govern en matèria de seguretat, fiscalitat i polítiques socials.
També ha tornat a defensar la seva gestió al capdavant del Ministeri de Sanitat en deixar clar que li molesta "la difamació i la mentida", per la qual cosa ha demanat a Fernández que faci marxa enrere, i l'ha instat a trucar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per reclamar-li que defensi o, com a mínim, no bloquegi l'oficialitat del català a Europa.